Khai mạc Đối thoại cấp cao APEC 2025 về công nghiệp văn hóa tại Gyeongju

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 27/8 đã tổ chức lễ khai mạc Đối thoại cấp cao về công nghiệp văn hóa Diễn đàn châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025. Sự kiện sẽ kéo dài trong vòng hai ngày, tới ngày 28/8.Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Văn hóa Choi Hwi-young nhấn mạnh ngay từ khi thành lập, APEC đã lấy tăng trưởng kinh tế thông qua hợp tác lẫn nhau và bồi dưỡng tinh thần cộng đồng làm mục tiêu cốt lõi. Sự kiện lần này sẽ là diễn đàn đầu tiên chính thức thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và sáng tạo, đồng thời trở thành cột mốc rõ ràng đánh dấu sự khởi đầu cho thịnh vượng chung thông qua văn hóa.Ông Choi chỉ ra rằng sự phát triển vượt bậc của các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến nhu cầu tiêu thụ nội dung văn hóa bùng nổ, tạo ra giá trị gia tăng mới và khuếch đại hơn nữa tác động tích cực của văn hóa đối với nền kinh tế.Sau lễ khai mạc, Bộ trưởng Choi đã chủ trì phiên họp toàn thể của Diễn đàn trong vai trò Chủ tịch.Trước đó, tại tiệc chiêu đãi tổ chức vào tối ngày 26/8, Bộ trưởng Choi đã nhấn mạnh Diễn đàn lần này sẽ trở thành xuất phát điểm để khu vực công và tư cùng nhau dẫn dắt hợp tác văn hóa trong khuôn khổ APEC. Bữa tiệc có sự tham dự của hơn 130 đại biểu, bao gồm phái đoàn cấp Bộ trưởng và Thứ trưởng từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, các diễn giả khu vực tư nhân và doanh nhân trong ngành công nghiệp văn hóa. Tất cả đã cùng nhau chia sẻ thành tựu và tầm nhìn tương lai của ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc.Trong bài phát biểu khai tiệc, Bộ trưởng Choi nhấn mạnh về tiềm năng của ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các lãnh đạo doanh nghiệp nội dung văn hóa Hàn Quốc có mặt tại sự kiện. Trong số khách mời có lãnh đạo của các công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc như JYP, YG, SM, CJ, Hybe, cùng đại diện Hiệp hội điện ảnh Mỹ (MPA) tại Hàn Quốc.Ông Park Jin-young, Giám đốc sáng tạo của công ty giải trí JYP, trong bài phát biểu với chủ đề “K-pop kết nối thế giới”, đã giới thiệu những trường hợp thành công của văn hóa đại chúng Hàn Quốc trên toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh rằng văn hóa Hàn Quốc K-culture không chỉ là nội dung mà đã trở thành một ngôn ngữ văn hóa chung và nền tảng giao tiếp toàn cầu. Ông Park chỉ ra rằng K-pop không chỉ còn là một thể loại âm nhạc mà đã trở thành động lực văn hóa vĩ đại nhất, thắp sáng ngọn lửa trong trái tim của mọi người trên khắp thế giới.Bữa tiệc chiêu đãi với thực đơn bao gồm nhiều món ăn đặc sản của vùng đất cố đô Gyeongju, đồng thời trưng bày hơn 40 sản phẩm lưu niệm thương hiệu “MU:DS” của Quỹ Di sản văn hóa Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc, trong đó có huy hiệu chim-hổ gây sốt toàn cầu qua bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop), và một tiết mục biểu diễn chào mừng.Đối thoại cấp cao APEC về công nghiệp văn hóa khai mạc vào cùng ngày và kéo dài tới hết ngày 28/8. Bộ trưởng Choi Hwi-young đảm nhận vai trò Chủ tịch và chủ trì phiên họp toàn thể.