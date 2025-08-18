Photo : YONHAP News

Trong buổi gặp gỡ báo giới tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 26/8 (giờ địa phương), Trưởng đoàn đặc phái viên của Hàn Quốc Park Byeong-seug cho biết Tổng thống Lee Jae Myung đã chính thức gửi thư mời bày tỏ hy vọng Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc vào tháng 10 tới. Ông Lee tin rằng Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến Hàn Quốc trừ khi xảy ra tình huống đặc biệt, vì lãnh đạo này đã nhiều lần khẳng định ý định muốn thăm Seoul.Trả lời câu hỏi về khả năng lãnh đạo hai nước đến thăm nước đối phương, ông Park nhấn mạnh Chủ tịch nước Tập Cận Bình chưa từng đến Hàn Quốc trong suốt 11 năm qua, trong khi Tổng thống Hàn Quốc đã nhiều lần sang thăm Trung Quốc. Vì vậy, Seoul hy vọng ông sẽ có chuyến công du đến Hàn Quốc trước. Lần gần nhất Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc là vào tháng 7/2014, dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Park Geun-hye.Liên quan tới chính sách ngoại giao cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc của Chính phủ Tổng thống Lee, Trưởng đoàn Park cho biết đã truyền đạt với phía Trung Quốc rằng việc Bắc Kinh có mối quan hệ tốt với Washington cũng sẽ có lợi cho quan hệ Hàn-Trung. Quan chức này nói thêm lãnh đạo Trung Quốc đã không đưa ra lập trường về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, thay vào đó là tập trung vào trao đổi về các nguyên tắc lớn trong quan hệ Hàn-Trung và Mỹ-Trung, cũng như kiềm chế việc chỉ trích trực tiếp Hàn Quốc.Tuy nhiên, ông Park thừa nhận Đoàn đặc phái viên đã đề nghị Trung Quốc mở cửa cho nội dung văn hóa Hàn Quốc như dỡ bỏ "lệnh cấm" nội dung liên quan đến làn sóng Hallyu, nhưng nhận thấy vẫn còn nhiều rào cản mà hai nước phải vượt qua. Bắc Kinh cho rằng hai bên cần thêm thời gian do tồn tại khác biệt trong nhận thức, đồng thời nhiều quan chức nước này nhấn mạnh cần đối phó với làn sóng tâm lý bài Trung tại Hàn Quốc. Hầu hết các quan chức Trung Quốc đều đề cập đến vấn đề này với giọng điệu rất mạnh mẽ. Họ cho rằng tinh thần bài Trung không có căn cứ sẽ làm tổn hại đến quan hệ hữu nghị song phương, do đó Chính phủ Hàn Quốc cần đưa ra biện pháp.