Ba nước Hàn-Mỹ-Nhật phối hợp với khối tư nhân đối phó với lao động IT miền Bắc giả mạo danh tính

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào ngày 26/8, cơ quan này cùng Bộ Ngoại giao hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức một diễn đàn tại Tokyo với Mandiant, công ty an ninh mạng thuộc Google, để thảo luận các biện pháp tăng cường phòng vệ tập thể trước chiến thuật giả mạo danh tính của lao động công nghệ thông tin (IT) Bắc Triều Tiên.Tham dự diễn đàn còn có đại diện của các nền tảng việc làm, công ty cung cấp dịch vụ thanh toán, doanh nghiệp tiền điện tử, doanh nghiệp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và Web3, vốn là những mục tiêu mà Bắc Triều Tiên thường nhắm đến.Chính quyền miền Bắc đã giả mạo danh tính cho người lao động IT nước này để xin việc tại các công ty nước ngoài, sau đó sử dụng các phương thức như tấn công mạng nhằm đánh cắp dữ liệu nhạy cảm và tài sản của doanh nghiệp, từ đó huy động vốn cho việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.Trong thời gian qua, giới chức Hàn-Mỹ-Nhật đã dốc toàn lực ngoại giao để đối phó, xuất phát từ nhận định rằng phải cắt đứt dòng tiền bất hợp pháp này nếu muốn kiềm chế năng lực phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Washington vẫn kiên định trong việc ứng phó với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Bình Nhưỡng, đồng thời sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Seoul, Tokyo và các đối tác để đối phó với mối đe dọa từ miền Bắc.