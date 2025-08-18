Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/8 đăng bài viết với tiêu đề "Bóc trần bản chất của kẻ đạo đức giả mắc chứng hoang tưởng phi hạt nhân hóa".Trong bài phát biểu tại Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ hôm 25/8 (giờ địa phương) vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nhấn mạnh đến hợp tác Hàn-Mỹ để xây dựng hòa bình và thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc. Bài viết của KCNA đã chỉ trích phát biểu này của ông Lee, gọi đây là một ảo tưởng vô nghĩa.KCNA khẳng định lập trường bất biến của Bắc Triều Tiên là sẽ không bao giờ từ bỏ hạt nhân, vốn là sức mạnh của nước này, khẳng định vị thế quốc gia sở hữu hạt nhân của miền Bắc là lựa chọn tất yếu, phản ánh biến chuyển trong cục diện an ninh trên thế giới. Bình Nhưỡng chỉ thay đổi chính sách hạt nhân này nếu môi trường chính trị, quân sự trên toàn cầu và trên bán đảo Hàn Quốc có sự thay đổi.Đặc biệt, hãng tin này còn chỉ trích việc Tổng thống Lee trong bài phát biểu đã gọi Bắc Triều Tiên là nước láng giềng nghèo nàn nhưng hung dữ, nhận định đây là hành động xúc phạm nghiêm trọng đối với miền Bắc, cho thấy rõ vì sao Bình Nhưỡng gọi Seoul là kẻ thù và là "lũ bè phái bẩn thỉu".Liên quan đến lộ trình phi hạt nhân hóa theo ba giai đoạn của ông Lee, KCNA mỉa mai rằng đó là giấc mơ ngây thơ, giống như việc muốn nắm lấy mây trên trời. Hãng thông tấn này còn viện dẫn điều khoản trong Hiến pháp Hàn Quốc, trong đó có quy định bán đảo Hàn Quốc là lãnh thổ của Hàn Quốc, cáo buộc lập trường chống Bắc Triều Tiên của miền Nam vẫn không hề thay đổi dù đã trải qua 10 lần thay đổi chính quyền. Theo đó, Hàn Quốc và chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung chính là kẻ thù của miền Bắc.Tuy nhiên, bài viết lần này đã không đề cập đến Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, nơi Seoul và Washington thể hiện ý định thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều. KCNA cũng không đưa ra thông điệp phê phán Mỹ.