Số trẻ chào đời tại Hàn Quốc quý II/2025 tăng cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo “Xu hướng dân số tháng 6/2025” công bố ngày 27/8 của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, tổng số trẻ chào đời trong quý II năm nay đạt 60.979 trẻ, tăng 4.157 trẻ (7,3%) so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức tăng lớn nhất trong quý II kể từ khi có số liệu thống kê liên quan từ năm 1981. Xét về số lượng trẻ được sinh ra, đây cũng là quy mô lớn nhất kể từ quý II/2021.Tổng tỷ suất sinh (TFR) (dự đoán số trẻ trung bình mà một người phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) quý II đạt 0,76 trẻ, tăng 0,05 trẻ so với một năm trước.Riêng số trẻ chào đời trong tháng 6 là 19.953 trẻ, tăng 1.709 trẻ (9,4%) so với tháng 6 năm ngoái. Số trẻ sinh trong tháng 6 đã có xu hướng giảm liên tục qua các năm từ tháng 6/2016, nhưng lần này đã tăng trở lại sau 10 năm.Số trẻ chào đời hàng tháng đã duy trì xu hướng tăng 12 tháng liên tiếp kể từ tháng 7 năm ngoái. Nguyên nhân chính được phân tích là bởi dân số trong độ tuổi sinh sản (30-34 tuổi) tương đối cao. Đây là thế hệ con cái của nhóm “bùng nổ dân số lần thứ hai”, tức những người sinh từ đầu thập niên 1960 đến đầu thập niên 1970, đông hơn so với nhóm dân số dưới 30 tuổi.Cục Thống kê cho biết sự gia tăng số trẻ chào đời trong quý II là do số cặp kết hôn và quy mô dân số trong độ tuổi sinh sản chính tăng. Ngoài ra cũng phải kể đến ảnh hưởng từ sự thay đổi nhận thức về hôn nhân, sinh con, cũng như các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.Số cặp kết hôn, chỉ báo dẫn dắt của tỷ lệ sinh, đang tiếp tục xu hướng tăng. Số cặp kết hôn trong tháng 6 là 18.487 cặp, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số cặp kết hôn trong quý II là 59.169 cặp, tăng 5,8%.Số vụ ly hôn trong tháng 6 là 6.777, giảm 6,0%. Số người tử vong trong tháng 6 là 27.270, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Do số trẻ chào đời ít hơn số người tử vong, dân số Hàn quốc giảm tự nhiên 7.317 người trong tháng 6.