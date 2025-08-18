Hộ một thành viên chiếm 42% tổng số hộ gia đình tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc ngày 27/8 đã công bố "Niên giám thống kê hành chính và an toàn năm 2025", cho thấy tổng số hộ gia đình trên toàn quốc là khoảng 24,118 triệu hộ, tăng thêm khoảng một triệu hộ so với năm 2020.Đáng chú ý, số hộ gia đình một thành viên đã vượt qua ngưỡng 10 triệu hộ, chiếm tới 42% chỉ sau 4 năm kể từ khi vượt mốc 9 triệu hộ vào năm 2020. Điều này cho thấy xu hướng sống một mình tại Hàn Quốc ngày càng trở nên rõ rệt. Ngược lại, số hộ gia đình trên 4 thành viên đã giảm từ 4,61 triệu hộ vào năm 2020 xuống còn 3,94 triệu hộ, cho thấy xu hướng thu hẹp quy mô hộ gia đình tại Hàn Quốc.Ngoài ra, dân số theo đăng ký chứng minh thư đã giảm liên tiếp trong vòng 5 năm qua, từ 51,83 triệu người vào năm 2020 xuống còn 51,22 triệu người năm 2024. Tuy nhiên, tốc độ giảm đã chậm lại sau khi ghi nhận mức giảm kỷ lục vào năm 2022.Mặt khác, quá trình chuyển đổi số cũng được diễn ra nhanh chóng. Tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ hành chính trực tuyến tăng hơn 24%, từ 59,4% năm 2020 lên 83,7% vào năm 2024. Đơn xin cấp phát giấy chứng nhận điện tử cũng tăng gấp 54 lần, từ 480.000 lên 26,2 triệu bản. Việc khai thác dữ liệu công cho khu vực tư nhân cũng tăng lên gấp 3,6 lần, từ 20,84 triệu lượt lên 75,79 triệu lượt.