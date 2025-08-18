Dán nhãn cảm ứng nhiệt bên ngoài ngăn hành lý máy bay từ 1/9

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 27/8 công bố sẽ bắt đầu thực thi "Đối sách quản lý an toàn pin sạc dự phòng trên máy bay" từ ngày 1/9 tới.Theo đối sách vừa công bố, phía bên ngoài ngăn hành lý trong khoang hành khách của máy bay sẽ được dán nhãn cảm ứng nhiệt, đổi màu khi nhiệt độ tăng, giúp tiếp viên hoặc hành khách có thể nhanh chóng phát hiện và xử lý kịp thời, phòng ngừa sự cố cháy nổ.Bộ sẽ dừng áp dụng quy định cung cấp túi nylon cho hành khách bảo quản pin sạc dự phòng, được triển khai từ tháng 3 năm nay. Thay vào đó, hành khách sẽ được phát băng keo cách điện để thực hiện các biện pháp phòng ngừa chập mạch.Ngoài ra, tất cả các hãng hàng không của Hàn Quốc bắt buộc phải trang bị ít nhất hai túi cách ly chống cháy (Fire Containment Bag) trên mỗi chuyến bay. Đây là biện pháp nhằm đảm bảo khi xảy ra cháy ở pin, sạc dự phòng hoặc thiết bị điện tử, sau khi khống chế được ngọn lửa ban đầu, có thể cách ly và bảo quản an toàn thiết bị để ngăn chặn thiệt hại thứ cấp.Các quy định hạn chế về số lượng và dung lượng của pin, sạc dự phòng vẫn được giữ nguyên như trước. Hành khách chỉ được mang tối đa 5 pin sạc dự phòng dung lượng dưới 100Wh và tối đa 2 chiếc nếu dung lượng từ 100Wh đến 160Wh, loại trên 160Wh thì bị cấm mang lên máy bay.Quy định cấm để pin sạc dự phòng trong ngăn hành lý cũng tiếp tục được áp dụng, đồng thời hành khách không được phép sử dụng pin sạc dự phòng trên máy bay.Bộ Địa chính và giao thông sẽ tăng cường huấn luyện kỹ năng chữa cháy cho tiếp viên hàng không, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn hành khách về quy định quản lý pin, sạc dự phòng. Bộ cũng sẽ tiếp tục thảo luận với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) về việc tăng cường các tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý an toàn pin sạc dự phòng.Trong tháng 9 tới, Bộ sẽ tiến hành giám sát chuyên sâu việc thực hiện các biện pháp an toàn đối với pin sạc dự phòng trên máy bay, áp dụng các biện pháp cần thiết đối với hãng hàng không bị phát hiện còn thiếu sót trong quá trình thực hiện.