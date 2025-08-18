Thợ lặn Hàn-Nhật tìm thấy vật thể nghi là hài cốt của nạn nhân trong vụ ngập mỏ than Chosei 1942

Photo : YONHAP News

Tổ chức dân sự "Nhóm vận động hồi hương nạn nhân sự cố ngập mỏ Chosei" ngày 26/8 cho biết thông qua quá trình tìm kiếm, nhóm thợ lặn đã vớt được một hộp sọ tại mỏ than dưới đáy biển Chosei ở tỉnh Yamaguchi, phía Tây Nhật Bản. Xương tìm thấy được xác định là xương người.Tổ chức dân sự trên cũng cho biết hộp sọ được phát hiện bị vùi một nửa trong đất, và còn có một vật thể dường như mặc quần áo và nằm gần đó.Một thợ lặn Hàn Quốc tham gia trong đợt tìm kiếm này trả lời với truyền thông Nhật Bản rằng có khả năng còn nhiều hài cốt khác, nhưng nước trong mỏ than rất đục nên khó có thể quan sát. Một thợ lặn nổi tiếng Nhật Bản cũng khẳng định do đã xác nhận được khả năng vớt hài cốt, nên có thể chuyển sang các bước tiếp theo.Ngoài ra, tổ chức dân sự này còn tiết lộ vật thể vớt được sẽ được bàn giao cho cảnh sát để tiến hành giám định. Nhóm thợ lặn ngày 25/8 cũng đã phát hiện 3 vật thể được cho là xương đùi của người, với chiều dài lần lượt là 42 cm, 29 cm và 23 cm.Các tổ chức dân sự đã bắt đầu tổ chức đợt lặn tìm kiếm tại mỏ than dưới đáy biển Chosei từ tháng 9 năm ngoái, nhưng chưa đạt được tiến triển rõ rệt. Việc liên tiếp tìm thấy vật thể nghi là hài cốt của các nạn nhân trong hai ngày qua được xem là bước đột phá trong quá trình tìm kiếm.Tổ chức dân sự "Nhóm vận động hồi hương nạn nhân sự cố ngập mỏ Chosei" nhấn mạnh hài cốt các nạn nhân nằm dưới đáy biển trong suốt 83 năm qua cuối cùng cũng được đưa lên nhờ nỗ lực của các tổ chức dân sự Hàn-Nhật. Tuy nhiên, việc giám định DNA, tìm thân nhân và đưa 136 nạn nhân Hàn Quốc cùng 47 nạn nhân Nhật Bản về quê hương đã vượt quá khả năng của các tổ chức dân sự. Theo đó, tổ chức này kêu gọi Chính phủ hai nước lập Ủy ban chung Hàn-Nhật về hài cốt để giải quyết vấn đề này và hàn gắn nỗi đau cho các nạn nhân và gia quyến của họ.Thảm kịch ngập mỏ Chosei xảy ra vào ngày 3/2/1942, tại đường hầm ngầm dưới biển cách bờ biển Ube, tỉnh Yamaguchi khoảng 1 km. Vụ ngập mỏ do đường hầm bị rò nước đã cướp đi sinh mạng của 183 người, trong đó có 136 người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) và 47 người Nhật Bản.Tuy nhiên, cho tới nay, việc tìm kiếm hài cốt nạn nhân và làm rõ nguyên nhân tai nạn vẫn chưa được thực hiện một cách đầy đủ. Dù các tổ chức dân sự liên tục yêu cầu hỗ trợ, song Chính phủ Nhật Bản vẫn giữ lập trường "khó tham gia", lấy lý do là khó xác định vị trí các hài cốt nạn nhân và không đảm bảo được an toàn.