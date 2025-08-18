Photo : YONHAP News

Chuyên trang chính thức Tudum của nền tảng Netflix ngày 27/8 cho biết "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop), bộ phim hoạt hình dựa trên những yếu tố đặc trưng của Hàn Quốc như thần tượng K-pop và tín ngưỡng về thầy đồng, đã đạt tổng cộng 236 triệu lượt xem, đứng đầu trong hạng mục phim được xem nhiều nhất từ trước đến nay trên Netflix.Trước đó, vị trí này thuộc về bộ phim hành động giật gân "Lệnh truy nã đỏ" do diễn viên Ryan Reynolds và Dwayne Johnson thủ vai, được ra mắt vào tháng 11/2021, với 230,9 triệu lượt xem.Nếu xét đến cả mảng các chương trình truyền hình, lượng xem của bộ phim KPop Demon Hunters đang xếp thứ 3 trong lịch sử, sau 265,2 triệu lượt xem của "Trò chơi con mực" (Squid Game) mùa 1 và 252,1 triệu lượt xem của bộ phim "Wednesday" mùa 1.Netflix xếp hạng dựa trên số lượt xem tích lũy trong vòng 91 ngày kể từ khi công chiếu. Bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters được ra mắt vào ngày 20/6, nên vẫn còn khoảng ba tuần để tiếp tục ghi nhận lượt xem. Theo đó, bộ phim này khả năng cao là sẽ vượt qua bộ phim "Wednesday" và "Trò chơi con mực".Dù đã sang tuần công chiếu thứ 10, sức hút của tác phẩm này vẫn không hề thuyên giảm mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Từ ngày 18-24/8, bộ phim tiếp tục duy trì vị trí số 1 toàn cầu ở mảng phim tiếng Anh và phim không phải tiếng Anh, và còn đứng đầu bảng xếp hạng tại 32 nước như Mỹ, Canada, Anh và Na Uy.Đặc biệt, bộ phim hoạt hình này còn vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong hai công chiếu đặc biệt 23-24/8."KPop Demon Hunters" kể về nhóm nhạc nữ nổi tiếng Huntr/x chiến đấu chống lại các linh hồn ác quỷ để bảo vệ thế giới bằng âm nhạc, được giới phê bình đánh giá cao vì đã lồng ghép hấp dẫn các yếu tố văn hóa Hàn Quốc.