V (BTS) ném bóng mở màn trên sân nhà đội bóng chày Dodgers (Mỹ)

Photo : YONHAP News

Hãng tin AP (Mỹ) ngày 25/8 (giờ địa phương) đưa tin thành viên V của nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã thực hiện nghi thức ném bóng mở màn trận đấu trên sân nhà của đội Los Angeles Dodgers trong khuôn khổ Giải bóng chày nhà nghề Mỹ (MLB).Trước trận đấu giữa đội Dodgers và Cincinnati Reds diễn ra trên sân vận động Dodger (Los Angeles), V đã nhận bóng từ Yoshinobu Yamamoto, cầu thủ ném bóng của đội Dodgers. Sau khi khẽ cúi đầu chào anh, V thực hiện động tác lấy đà (wind-up) rồi ném bóng bằng tay trái.V mặc áo thi đấu của Dodgers mang số 7, sơ vin cùng quần jean xanh nhạt. Khi trở về khu vực băng ghế dự bị của đội, anh mỉm cười và vẫy tay đáp lại tiếng reo hò nồng nhiệt của người hâm mộ. Trước trận đấu, V cũng có cuộc trò chuyện ngắn và một cái ôm thân thiện với Shohei Ohtani, ngôi sao của Dodgers.Ngay sau khi có thông tin V sẽ tham gia ném bóng mở màn trận đấu, hệ thống đặt vé trực tuyến của Dodgers đã bị gián đoạn trong một thời gian ngắn do lượng truy cập quá lớn.Son Heung-min, ngôi sao Hàn Quốc vừa gia nhập câu lạc bộ Los Angeles (LAFC) thuộc Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), cùng thành phố với đội bóng chày Dodgers, cũng dự kiến sẽ thực hiện nghi thức ném bóng mở màn tại trận đấu trên sân nhà tiếp theo của Dodgers vào ngày 28/8 tới (giờ địa phương).