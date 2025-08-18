Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đóng băng lãi suất cơ bản 2,5%/năm

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 28/8 đã mở cuộc họp của Ủy ban Chính sách tiền tệ, trong đó đưa ra quyết định đóng băng lãi suất cơ bản ở mức 2,5%/năm.Quyết định lần này phán ánh ảnh hưởng từ tình hình nợ hộ gia đình và biến động về giá nhà tại khu vực thủ đô Hàn Quốc. Tâm lý tiêu dùng trong nước đã có dấu hiệu cải thiện nhờ các biện pháp kích cầu của Chính phủ, như phát hành phiếu tiêu dùng hồi phục dân sinh cũng góp phần khiến BOK quyết định giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết cần theo dõi thêm xu hướng ổn định giá nhà tại một số khu vực ở Seoul trước khi tiếp tục hạ lãi suất.Trước đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng Ngân hàng trung ương Hàn Quốc sẽ đóng băng mức lãi suất lần này trong bối cảnh đà tăng của giá tiêu dùng đang chậm lại và sự gia tăng bất ổn kinh tế.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã đóng băng mức lãi suất cơ bản trong tháng 1 năm nay, sau đó quyết định hạ 0,25% vào tháng 2, giữ nguyên vào tháng 4 và tiếp tục hạ 0,25% vào tháng 5, rồi một lần nữa đóng băng mức lãi suất cơ bản ở mức 2,5%/năm vào tháng 7.Ngoài ra, BOK cũng nâng dự báo tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc trong năm nay lên 0,9%, cao hơn 0,1% so với mức dự báo 0,8% được công bố hồi tháng 5. Tuy nhiên, triển vọng này vẫn chưa vượt qua ngưỡng 1%.Dự báo tăng trưởng năm 2026 cũng được giữ nguyên ở mức 1,6%. BOK dự báo chỉ số giá tiêu dùng năm nay sẽ tăng 2%, cao hơn 0,1% so với dự báo trước đó.