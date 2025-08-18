Mỹ trừng phạt các đối tượng hỗ trợ cho lao động IT Bắc Triều Tiên làm việc tại nước ngoài

Photo : YONHAP News

Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 27/8 (giờ địa phương) đã liệt một cá nhân và hai công ty của Bắc Triều Tiên, cũng như công dân mang quốc tịch Nga vào danh sách trừng phạt vì có hành vi tham gia vào hoạt động kiếm tiền trái phép nhằm tài trợ cho chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng thông qua việc đưa nhân lực công nghệ thông tin (IT) miền Bắc vào làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có công ty của Mỹ.Cụ thể, các cá nhân bị đưa vào danh sách trừng phạt gồm một nam công dân mang quốc tịch Nga có tên là Vitaliy Sergeyevich Andreyev và công dân Bắc Triều Tiên Kim Ung-sun, hiện đang cư trú tại thành phố Khabarovsk của Nga. Ngoài ra, công ty thương mại Sinjin và công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ mạng Geumpungri cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt.Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh chính quyền Bắc Triều Tiên vẫn đang sử dụng nhân lực IT của miền Bắc ở nước ngoài để tấn công các doanh nghiệp Mỹ, đánh cắp dữ liệu hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo đòi tiền chuộc. Cơ quan này cam kết sẽ bảo vệ người dân Mỹ khỏi những mánh khóe lừa đảo của Bình Nhưỡng, buộc các đối tượng liên quan phải chịu trách nhiệm.Bộ Tài chính Mỹ còn cho biết động thái lần này của Washington là một trong những nỗ lực phối hợp giữa các ban ngành hữu quan, nhằm ứng phó với chiến lược tạo nguồn thu nhập lớn của Bình Nhưỡng.Cơ quan này còn cáo buộc miền Bắc đã vi phạm các lệnh cấm vận của Mỹ và Liên hợp quốc, tận dụng lao động IT của nước này ở nước ngoài để kiếm ngoại tệ, hỗ trợ cho các chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa. Các lao động này thường sử dụng giấy tờ giả hoặc danh tính đánh cắp được để xin vào làm tại các doanh nghiệp nước ngoài như Mỹ. Một số trường hợp còn cài đặt mã độc vào hệ thống mạng của công ty, đánh cắp công nghệ độc quyền hoặc các dữ liệu nhạy cảm.Nam công dân Nga Vitaliy Sergeyevich Andreyev đã hỗ trợ chuyển tiền cho Công ty hợp tác phát triển công nghệ thông tin Chinyoung, vốn nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Công ty này có liên quan đến Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên, hiện đang tuyển dụng lao động công nghệ thông tin của miền Bắc tại Nga và Lào. Vào tháng 12 năm ngoái, Andreyev đã thực hiện một loạt giao dịch tài chính cùng nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên tại Nga Kim Ung-sun, trong đó có việc đổi 600.000 USD tiền mã hóa sang tiền mặt và chuyển ra nước ngoài.Trong khi đó, công ty Geumpungri có trụ sở tại thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc được xác định là công ty bình phong của công ty Chinyoung, chuyên thuê lao động IT Bắc Triều Tiên. Kể từ năm 2021, công ty này đã kiếm được hơn 1 triệu USD cho công ty Chinyoung và công ty thương mại Sinjin. Công ty Sinjin là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên, có nhiệm vụ chuyển trực tiếp chỉ thị của Bình Nhưỡng đến các lao động IT do công ty này phái cử ra nước ngoài.Với biện pháp lần này của Bộ Tài chính Mỹ, toàn bộ tài sản tại Mỹ của các cá nhân và doanh nghiệp liên quan sẽ bị phong tỏa, đồng thời mọi công ty do họ sở hữu từ 50% cổ phần trở lên cũng tự động bị liệt vào danh sách trừng phạt.