Photo : YONHAP News

Trên mạng xã hội ngày 26/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đăng tải bài viết liên quan tới Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra vào ngày 25/8 (giờ địa phương) tại Washington.Tổng thống Lee đánh giá cuộc hội đàm thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ Donald Trump là một cơ hội ý nghĩa, tạo ra bước tiến lớn đối với tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, bao gồm hiện đại hóa quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và giải quyết vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng trong thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, mở rộng phạm vi phối hợp và cùng nhau mở ra kỷ nguyên hòa bình để các thế hệ tương lai được sống trong an toàn, thịnh vượng.Ông Lee cho biết cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và thân tình. Trên cơ sở tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, lãnh đạo hai bên đã trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề và cùng tìm kiếm tương lai cho quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Đây thực sự là khoảng thời gian quý giá.Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Trump đã bày tỏ mối quan tâm sâu sắc tới tình hình chính trị của Hàn Quốc cũng như các cuộc đàm phán thương mại và thuế quan giữa hai bên. Hai nhà lãnh đạo còn chia sẻ về những trải nghiệm trong quá khứ liên quan đến khủng bố chính trị, qua đó hình thành sự đồng cảm sâu sắc. Đặc biệt, hai bên đã thảo luận sâu về thực trạng và triển vọng tương lai của ngành đóng tàu Mỹ, cũng như mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.Trong bài viết, Tổng thống Lee cũng giới thiệu về sự kiện “Bàn tròn kinh doanh Hàn-Mỹ” diễn ra sau hội đàm thượng đỉnh. Tổng thống gửi lời cảm ơn vì sự đóng góp to lớn của Mỹ đối với sự tăng trưởng thần tốc của Hàn Quốc trong quá khứ, đồng thời nhấn mạnh rằng với năng lực sản xuất hàng đầu thế giới, Seoul sẽ trở thành đối tác tối ưu dẫn dắt cuộc phục hưng công nghiệp chế tạo của Washington.Ông Lee cho biết đã đề xuất với Mỹ về việc tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu thông qua hợp tác trong các ngành công nghiệp chiến lược như đóng tàu, điện hạt nhân và các ngành công nghệ cao như chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, sinh học; đồng thời mở rộng đầu tư và mua sắm chiến lược nhằm xây dựng chuỗi cung ứng ổn định. Sự hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước chính là chìa khóa mở ra thời kỳ hoàng kim mới của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, và Chính phủ Hàn Quốc sẽ tích cực hỗ trợ điều này.Bên cạnh đó, Tổng thống Lee cho biết đã tới thăm Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS), một cơ quan nghiên cứu chính sách an ninh, ngoại giao hàng đầu tại Washington, chia sẻ tầm nhìn mới của Chính phủ Hàn Quốc dựa trên các giá trị cốt lõi của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ là tự do và dân chủ. Tại đây, ông đã nhấn mạnh sẽ đối phó với mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên thông qua hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng không chỉ của khu vực Đông Bắc Á mà còn của toàn thế giới.Kết thúc bài viết, Tổng thống Lee nhấn mạnh thế giới đang đối mặt với những thách thức chồng chất chưa từng có. Dựa trên đường lối "ngoại giao thực dụng lấy lợi ích quốc gia làm trung tâm", với tư duy linh hoạt và tầm nhìn chiến lược, Chính phủ Hàn Quốc sẽ chủ động thích ứng với dòng chảy của thời đại, dốc hết sức để hiện thực hóa những khả năng vô hạn đang mở ra trước mắt.