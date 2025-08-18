Các trường học Hàn Quốc sẽ cấm học sinh sử dụng smartphone trong giờ học từ tháng 3/2026

Photo : KBS News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết tại phiên họp toàn thể ngày 27/8, Quốc hội đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục tiểu học và trung học, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/3 năm sau. Theo dự luật sửa đổi, học sinh các cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông về nguyên tắc không được sử dụng điện thoại di động hay các thiết bị thông minh trong giờ học.Tuy nhiên, luật vẫn quy định các trường hợp ngoại lệ như học sinh khuyết tật hoặc có nhu cầu giáo dục đặc biệt cần sử dụng thiết bị hỗ trợ, trường hợp sử dụng cho mục đích giáo dục, trường hợp cần thiết để ứng phó với tình huống khẩn cấp. Nếu thuộc một trong các trường hợp trên và được hiệu trưởng cùng giáo viên cho phép, học sinh có thể sử dụng thiết bị thông minh trong giờ học.Dự luật sửa đổi cũng quy định trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền học tập của học sinh và hoạt động giảng dạy của giáo viên, hiệu trưởng và giáo viên có thể hạn chế học sinh sử dụng hoặc mang theo thiết bị thông minh trong khuôn viên trường học. Khi áp dụng quy định như vậy, các tiêu chuẩn và phương thức cũng như loại thiết bị thông minh bị hạn chế sẽ được quy định cụ thể trong nội quy nhà trường.Trước đó, vào tháng 9/2023 Bộ Giáo dục đã ban hành một thông tư có nội dung tương tự, quy định về việc cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học bao gồm cả smartphone, đồng hồ thông minh có chức năng thông tin liên lạc, máy tính bảng, máy tính xách tay và mọi thiết bị điện tử di động. Dự luật sửa đổi lần này được đánh giá là đã thiết lập cơ sở pháp lý rõ ràng để hạn chế học sinh sử dụng thiết bị thông minh trong giờ học.Ủy ban Nhân quyền quốc gia Hàn Quốc vào năm ngoái từng đưa ra kết luận rằng việc nhà trường thu đồng loạt điện thoại di động của học sinh không bị coi là hành vi vi phạm nhân quyền.