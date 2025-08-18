Chủ tịch Kim Jong-un sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng phát xít 3/9 của Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trong buổi họp báo ngày 28/8 công bố 26 nguyên thủ và quan chức cấp cao các nước đã nhận lời mời của Chủ tịch nước Tập Cận Bình tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng phát xít 3/9 tới. Trong số này có Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un.Trong khi đó, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng đưa tin ông Kim Jong-un sẽ sớm thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.Chính phủ Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc duyệt binh quy mô lớn tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh để kỷ niệm 80 năm Ngày chiến thắng phát xít, trong đó công bố nhiều loại vũ khí mới. Việc Bắc Kinh mời Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim Jong-un, những nhà lãnh đạo có lập trường chống phương Tây, dự kiến sẽ làm nổi bật thế đối đầu với Mỹ tại sự kiện này.Chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ tiến hành các cuộc hội đàm song phương với lãnh đạo một số quốc gia tham dự trước và sau sự kiện. Lễ kỷ niệm sẽ có sự tham dự của lãnh đạo các nước như Pakistan, Iran, trong khi phía Hàn Quốc có Chủ tịch Quốc hội Woo Won-shik đại diện tham dự.