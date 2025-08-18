Công an Thành phố Hồ Chí Minh giải cứu ba công dân Hàn bị giữ trái pháp luật

Photo : Getty Images Bank

Báo điện tử VnExpress và Vietnam News ngày 26/8 đưa tin Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tạm giam một công dân Trung Quốc tên là Luo Shenghua cùng ba đồng phạm người Việt với cáo buộc “giữ người trái pháp luật”. Các đối tượng này bị cáo buộc đã giữ ba công dân Hàn Quốc tại một căn hộ chung cư cao cấp ở tỉnh Bình Dương, phía Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh.Theo kết quả điều tra ban đầu, Luo và đồng bọn đã dụ dỗ các nạn nhân thông qua mạng xã hội với lời hứa chỉ cần nộp ảnh hộ chiếu sẽ có được công việc thu nhập cao tại Việt Nam. Các nạn nhân được nhóm này cung cấp vé máy bay, dịch vụ đón tại sân bay cùng các chi phí liên quan, và đã đến Hồ Chí Minh theo chỉ dẫn vào ngày 14/8 vừa qua.Sau đó, nhóm của Luo đưa các nạn nhân về căn hộ ở Bình Dương, ép buộc họ hoặc phải giao nộp tài khoản ngân hàng lấy tiền, hoặc phải trả 4,5 triệu won (2.240 USD) tiền bồi thường, nếu không sẽ bị chúng giữ tại chung cư này. Luo giao nhiệm vụ canh giữ các nạn nhân cho đồng phạm người Việt, với tiền công từ 500.000 đến 1.000.000 đồng/người.Tuy nhiên, sau khi Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam báo cáo vụ việc cho công an địa phương, hành vi phạm tội của các đối tượng này đã bị phanh phui. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra căn hộ nơi các nạn nhân bị giữ trái phép, bắt giữ Luo cùng đồng phạm và giải cứu ba công dân Hàn Quốc, đồng thời cho biết đang mở rộng điều tra và phối hợp với chính quyền các địa phương khác nhằm triệt phá những tổ chức đưa người nước ngoài vào Việt Nam với hình thức lừa đảo tương tự.Phía Công an cho biết những tổ chức này dụ dỗ nạn nhân đến Việt Nam bằng chiêu trò lừa đảo việc làm, sau đó giữ trái phép để tống tiền, đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh và trật tự công cộng của Việt Nam.Gần đây, tại một số quốc gia Đông Nam Á, các tổ chức tội phạm lừa đảo (phần lớn do người gốc Hoa cầm đầu), đã dụ dỗ hoặc bắt cóc, giữ người nước ngoài như công dân Trung Quốc, Hàn Quốc để ép buộc họ tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến và lừa đảo viễn thông. Chúng đặc biệt hoành hành tại các khu vực có tình hình an ninh lỏng lẻo như Campuchia và Myanmar.Mặt khác, Chính phủ Philippines đã cho đóng cửa nhiều cơ sở điều hành nền tảng cờ bạc trực tuyến (POGO) do người Trung Quốc điều hành. Thái Lan và Việt Nam cũng đang tăng cường các biện pháp trấn áp loại hình tội phạm này.