Trung Quốc khẳng định quan hệ Hàn-Trung không bị ảnh hưởng bởi nước thứ ba

Photo : YONHAP News

Về phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong chuyến thăm Mỹ rằng Hàn Quốc không thể tiếp tục duy trì lộ trình “an ninh dựa Mỹ, kinh tế dựa Trung Quốc” như trước đây, Trung Quốc đã nêu rõ lập trường rằng sự phát triển quan hệ Hàn-Trung không nên chịu ảnh hưởng từ nước thứ ba.Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 27/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn khẳng định quan hệ Hàn-Trung đang phát triển một cách lành mạnh, ổn định và ngày càng sâu sắc phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, đồng thời có lợi cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực cũng như thế giới. Đây cũng chính là nhận thức chung của cả Seoul và Bắc Kinh.Ông này nhấn mạnh sự phát triển quan hệ Hàn-Trung bắt nguồn từ lợi ích chung của hai nước, không nhằm vào bên thứ ba và cũng không chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố từ bên thứ ba. Chính sách của Trung Quốc đối với Hàn Quốc vẫn đang duy trì tính liên tục và ổn định. Bắc Kinh hy vọng Seoul cùng nhìn về phía trước để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương tiếp tục phát triển một cách lành mạnh và ổn định.Sau Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, truyền thông Nhà nước Trung Quốc đang gia tăng mức độ chỉ trích, cho rằng phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung sau hội đàm thượng đỉnh là "né tránh câu hỏi căn bản".Ấn bản trực tuyến bằng tiếng Anh Global Times (Thời báo Hoàn cầu), phụ trương của báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 27/8 đăng bài xã luận phân tích rằng Hàn Quốc đang né tránh câu hỏi mang tính căn bản, đó là với tư cách là một quốc gia tầm trung, làm thế nào để Seoul duy trì và mở rộng quyền tự chủ chiến lược giữa trật tự quốc tế đang biến động mạnh.Bài viết này chỉ ra rằng một khi cụm từ "không còn sự lựa chọn" trở thành công cụ mới để biện minh cho chính sách ngoại giao của Hàn Quốc, thì điều đó đồng nghĩa với việc lợi ích quốc gia của Hàn Quốc sẽ bị đặt dưới chiến lược toàn cầu của Mỹ. Nếu lợi ích kinh tế bị hy sinh thì an ninh quốc gia sẽ không tránh khỏi bị lung lay. Đây mới chính là vấn đề thực sự mà giới lãnh đạo chính trị và kinh tế của Hàn Quốc cần phải tính toán.Tờ báo này cũng nhắc lại quyết định triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của Hàn Quốc hồi năm 2016, chỉ ra rằng một điều trớ trêu là chiến lược "an ninh dựa Mỹ" của Hàn Quốc khi đó đã không mang lại được an ninh thực sự cho Seoul. Việc triển khai THAAD không chỉ không giúp ích gì trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân bán đảo Hàn Quốc mà thậm chí còn làm tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ với Trung Quốc, đẩy cao căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc.Trước đó, nhân chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Lee Jae Myung đã có bài diễn thuyết đặc biệt theo lời mời của Viện nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ. Khi đó, có câu hỏi đặt ra rằng Hàn Quốc đang phụ thuộc an ninh vào Mỹ, nhưng lại tìm kiếm lợi ích kinh tế ở nơi khác, Tổng thống đã trả lời giờ đây, Hàn Quốc không thể tiếp tục giữ lập trường "an ninh dựa Mỹ, kinh tế dựa Trung Quốc" như trước.Ông Lee phân tích trong vài năm gần đây, việc tái cấu trúc chuỗi cung ứng giữa khối tự do và khối do Trung Quốc dẫn dắt đã diễn ra mạnh mẽ, các chính sách của Washington cũng đi theo hướng kiềm chế Bắc Kinh một cách rõ ràng. Giờ đây Hàn Quốc cũng không thể hành động hay đưa ra quyết định đi ngược lại với chính sách cơ bản của Mỹ. Nhưng do vị trí địa lý rất gần, Seoul đang duy trì ở mức độ quản lý mối quan hệ tất yếu này một cách khéo léo.