Các nước thành viên APEC đưa ra tuyên bố chung về tầm quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa

Photo : YONHAP News

Trong buổi Đối thoại cấp cao về công nghiệp văn hóa Diễn đàn châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025 vào ngày 27/8 tại Hàn Quốc, các nước thành viên APEC đã đưa ra tuyên bố chung tập trung vào việc có được nhận thức chung về tầm quan trọng kinh tế của ngành công nghiệp sáng tạo văn hóa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phân phối thông qua ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI).Tuy nhiên, nội dung về việc xây dựng cơ chế hợp tác bền vững dựa trên sự tôn trọng đa dạng văn hóa của các quốc gia, vốn dự kiến được đưa vào tuyên bố chung lần này, đã không được thông qua do vấp phải sự phản đối của một số nước thành viên. Thay vào đó, các bên đã nhất trí sẽ tiếp thục thảo luận, khuyến khích giao lưu trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo văn hóa.Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Choi Hwi-young trong buổi họp báo sau phiên họp cho biết đây là lần đầu tiên lĩnh vực văn hóa trở thành chương trình nghị sự chủ chốt trong hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên APEC. Quan chức này cũng khẳng định đây là một thành quả lớn khi Seoul đã chứng minh được rõ năng lực phát triển vô hạn của nội dung văn hóa, cũng như của ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc.Sự kiện này có sự tham dự của các quan chức cấp cao phụ trách về chính sách văn hóa đến từ 20 nước thành viên Diễn đàn châu Á-Thái Bình Dương như Nhật Bản, Chile, Indonesia, Malaysia và Peru.