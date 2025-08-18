Photo : YONHAP News

Cuộc tập trận chung thường niên của liên quân Hàn-Mỹ "Lá chắn tự do Ulchi" (UFS) để bảo vệ bán đảo Hàn Quốc đã kết thúc vào ngày 28/8.Cuộc tập trận này bắt đầu từ ngày 18/8, bao gồm các hoạt động phối hợp tác chiến trong toàn bộ các lĩnh vực, từ trên đất liền, trên biển, trên không, không gian mạng đến tình báo. Các kịch bản huấn luyện được xây dựng dựa trên phân tích về những cuộc chiến tranh gần đây, và các mối đe dọa có thể xảy ra trong thực tế.Bộ Tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ cho biết Seoul và Washington trong cuộc tập trận lần này đã tái khẳng định về tư thế phòng thủ chung vững chắc, nâng cao hơn nữa năng lực sẵn sàng chiến đấu, cũng như chứng minh được khả năng răn đe mọi hành động khiêu khích và bảo vệ hai quốc gia trong trường hợp cần thiết.Ngoài lực lượng quân sự, Chính phủ Hàn Quốc, cơ quan dân sự và đội ngũ ứng phó khẩn cấp cũng tham gia trực tiếp vào quá trình lập kế hoạch và triển khai cuộc tập trận, từ đó kiểm tra được toàn diện năng lực quản lý khủng hoảng và quá trình công tác bảo vệ người dân. Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cũng trực tiếp cử binh lính từ một số nước thành viên đến tham gia cuộc tập trận UFS, góp phần kiểm chứng khả năng phối hợp trong tác chiến chung đa quốc gia.Ở lĩnh vực trên bộ, Quân đoàn 8 Lục quân Mỹ đóng tại Hàn Quốc đã cùng Lục quân Hàn Quốc tiến hành nhiều cuộc tập trận diện rộng trên khắp bán đảo Hàn Quốc, bao gồm huấn luyện vượt sông, phối hợp với đơn vị quân nhu để đảm bảo hỗ trợ chi viện và vận hành tài sản hàng không.Trong lĩnh vực trên không, Không quân Mỹ và Hàn Quốc đã triển khai nhiều loại khí tài, trong đó có máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như tác chiến đánh chặn, hỗ trợ không lực tầm gần và giành được ưu thế trên không.Ở lĩnh vực trên biển, Hải quân hai nước đã tiến hành tăng cường tác chiến chung. Ngoài ra, Thủy quân lục chiến Hàn-Mỹ cũng tập trung củng cố khả năng đổ bộ và cơ động chung.Trong khi đó, Lực lượng Không gian Mỹ tại Hàn Quốc đã phối hợp với Không đoàn tác chiến không gian Hàn Quốc nhằm nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và cảnh báo sớm trong không gian.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận lần này đã củng cố tư thế vững chắc và năng lực tác chiến của liên quân Hàn-Mỹ.