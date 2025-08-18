Tổng thống Lee Jae Myung củng cố nền tảng phối hợp ba bên qua chuyến thăm Mỹ và Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã trở về nước vào rạng sáng ngày 28/8 sau chuyến công du Nhật Bản và Mỹ kéo dài 6 ngày. Chuyến đi được đánh giá đã củng cố quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, đồng thời đặt nền tảng cho hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật thông qua việc thúc đẩy quan hệ Hàn-Nhật.Giới phân tích nhận định rằng chuyến đi cho thấy rõ đường lối “ngoại giao thực dụng” của Tổng thống Lee, khi ông né tránh các vấn đề nhạy cảm dễ gây tranh cãi nhưng lại nhấn mạnh vào việc tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh.Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, sự kiện thu hút sự chú ý lớn nhất, ban đầu được dự báo sẽ gặp khó khăn do những phát ngôn bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay trước thềm cuộc hội đàm. Tuy nhiên, Tổng thống Lee đã khéo léo dẫn dắt bầu không khí cuộc họp bằng sự hài hước và những thông điệp tích cực, giúp hội nghị kết thúc mà không để lại ồn ào nào lớn. Qua đó, ông cũng phần nào dập tắt được những tranh cãi cho rằng Chính phủ Hàn Quốc theo đường lối “thân Trung Quốc”.Tổng thống Lee nhấn mạnh khi chính sách của Mỹ ngày càng theo hướng kiềm chế Trung Quốc, Hàn Quốc cũng không thể tiếp tục duy trì lập trường như trước đây. Ông khẳng định sẽ thoát khỏi đường lối “an ninh dựa Mỹ, kinh tế dựa Trung Quốc” để lấy hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật làm trục chính trong ngoại giao.Tuy nhiên, việc lãnh đạo Hàn-Mỹ không công bố được văn kiện chung vẫn để lại đôi chút tiếc nuối. Dù vậy, chuyến công du Mỹ vẫn ghi nhận thành quả khi Tổng thống hai bên khẳng định quyết tâm hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, trong đó có ngành đóng tàu, đồng thời Hàn Quốc cũng tránh được gánh nặng chi phí an ninh trước mắt.Mặt khác, việc Tổng thống Lee chọn thăm Nhật Bản trước và đưa ra cam kết kế thừa “Tuyên bố chung về quan hệ đối tác mới Hàn-Nhật thế kỷ XXI” năm 1998 đạt được giữa cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và cựu Thủ tướng Nhật Bản Obuchi Keizo được đánh giá là một thành quả có ý nghĩa, thể hiện rõ quyết tâm cải thiện quan hệ Hàn-Nhật.Chuyến công du lần này cũng mở ra khả năng Tổng thống Trump sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju (Hàn Quốc) vào cuối tháng 10 tới, đồng thời để ngỏ cơ hội tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.