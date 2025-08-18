Bộ trưởng Tài chính Mỹ để ngỏ khả năng xem xét nắm giữ cổ phần ngành đóng tàu

Photo : YONHAP News

Xuất hiện trên kênh kênh tin tức tài chính Fox Business vào ngày 27/8 (giờ địa phương), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định Chính phủ Mỹ không xem xét việc nắm giữ cổ phần của tập đoàn Nvidia. Thay vào đó, ông Bessent nhắc đến ngành đóng tàu, nhấn mạnh rằng Mỹ đã bỏ mặc ngành đóng tàu suốt nhiều thập kỷ và đây là một ngành quan trọng cần tự chủ.Vừa qua, Hàn Quốc đã cam kết gói đầu tư 150 tỷ USD vào ngành đóng tàu của Mỹ. Do đó, nếu Chính phủ Mỹ thực sự triển khai kế hoạch nắm cổ phần doanh nghiệp đóng tàu thì nền kinh tế Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ chịu tác động.Trước đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch nắm giữ cổ phần của Intel nhằm thúc đẩy chính sách hỗ trợ chíp bán dẫn. Tiếp đến, khả năng Chính phủ Mỹ nắm giữ cổ phần trong lĩnh vực quốc phòng cũng đang được bàn luận. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick trong một cuộc phỏng vấn với đài CNBC đã chỉ đích danh tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin, nhấn mạnh rằng 97% lợi nhuận của tập đoàn này đến từ Chính phủ Mỹ.Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Bessent phủ nhận sự cần thiết phải nắm giữ cổ phần các doanh nghiệp quốc phòng, qua đó cho thấy trong nội bộ chính quyền Mỹ vẫn chưa có sự thống nhất quan điểm.Rốt cuộc, chiến lược nắm giữ cổ phần trong các ngành công nghiệp trọng yếu của chính quyền Trump vẫn chỉ dừng ở giai đoạn sơ khởi, đối tượng cũng như phạm vi cụ thể dự kiến sẽ được xác định sau quá trình điều chỉnh thời gian tới.