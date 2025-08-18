Tòa án bác đề nghị bắt tạm giam cựu Thủ tướng Han Duck-soo

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 27/8 đã bác đề nghị bắt tạm giam cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo của Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật, với lý do còn tồn tại tranh cãi về việc đánh giá pháp lý các tình tiết quan trọng cũng như hành vi của bị can.Tòa án cho rằng dựa vào các chứng cứ thu thập được cho đến nay, tiến độ điều tra và vị trí xã hội hiện tại của cựu Thủ tướng Han, khó có thể coi là tồn tại nguy cơ bị can tiêu hủy chứng cứ. Đồng thời, xét về lý lịch, tuổi tác, nơi cư trú, quan hệ gia đình, thái độ hợp tác trong quá trình điều tra, khó có thể cho rằng ông Han có nguy cơ bỏ trốn.Cựu Thủ tướng Han Duck-soo bị cáo buộc đã không ngăn chặn mà tiếp tay cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong việc ban bố thiết quân luật bất hợp pháp ngày 3/12 năm ngoái.Nhóm công tố viên đặc biệt cho rằng cựu Thủ tướng đã vi phạm nghĩa vụ được quy định trong Hiến pháp là giám sát và chấn chỉnh những sai phạm của Tổng thống, ngược lại còn giúp hợp thức hóa quy trình ban bố thiết quân luật.Trong thời gian qua, ông Han một mực khẳng định bản thân mình đã tích cực ngăn chặn việc ban bố thiết quân luật. Tuy nhiên, Nhóm công tố viên đặc biệt cho rằng cựu Thủ tướng đã góp phần vào quá trình tổ chức cuộc họp Nội các mang tính chất hình thức chỉ có 11 Bộ trưởng tham dự, và kết thúc chỉ vỏn vẹn sau 5 phút. Ngoài ra, ông Han còn bị cáo buộc tội khai man và soạn thảo công văn giả. Một số lời khai của ông Han trong phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol tại Tòa án Hiến pháp bị cho là sai sự thật.Nhóm công tố viên đặc biệt sẽ xem xét kỹ lý do bác đề nghị của Tòa án để quyết định có đề nghị lại lệnh tạm giam đối với ông Han hay không.