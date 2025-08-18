Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp trong nửa đầu năm 2025 giảm gần 8%

Photo : YONHAP News

Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm Hàn Quốc ngày 28/8 công bố báo cáo "Tình hình doanh nghiệp khởi nghiệp 6 tháng đầu năm 2025", trong đó cho biết số doanh nghiệp khởi nghiệp trong đầu năm nay đạt 574.401 công ty, giảm 7,8% (tương đương với 48.359 doanh nghiệp) so với mức 622.760 công ty vào cùng kỳ năm ngoái.Xét theo từng ngành, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực lưu trú và ăn uống giảm 14,7%, trong lĩnh vực bất động sản giảm 12,8%, và trong bán buôn bán lẻ giảm 8,1%. Sự co hẹp trong tiêu dùng nói chung, trì trệ kinh tế trong lĩnh vực ăn ngoài và tình hình ảm đạm trong xây dựng được phân tích là những nguyên nhân dẫn đến kết quả này.Ngược lại, các công ty trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm lại tăng 21,9%; trong lĩnh vực dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật tăng 1,7%, cho thấy xu hướng khởi nghiệp đã gia tăng ở các lĩnh vực đòi hỏi kiến thức chuyên môn.Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và mạo hiểm phân tích sự gia tăng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp trong ngành tài chính đến từ dòng vốn đầu tư, còn lĩnh vực dịch vụ chuyên môn, khoa học và kỹ thuật thì chịu ảnh hưởng tích cực từ quá trình chuyển đổi số và tăng cường thị trường bán hàng trực tuyến.Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp trong nửa đầu năm đã liên tục giảm từ 730.260 công ty vào năm 2021, xuống còn 695.891 đơn vị vào năm 2022 và 650.504 doanh nghiệp năm 2023. Đến năm 2024, số lượng này giảm còn 622.760 công ty và tiếp tục đi xuống trong năm 2025.