Photo : YONHAP News

Theo báo cáo “Tác động của chính sách thuế quan Mỹ đối với kinh tế Hàn Quốc” công bố ngày 29/8, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) phân tích việc Mỹ áp thuế theo từng quốc gia và từng mặt hàng sẽ khiến mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc giảm 0,45% trong năm nay và 0,6% trong năm sau so với dự báo trước đó.Nguyên nhân chính là do xuất khẩu sang Mỹ sụt giảm, kéo tụt tổng kim ngạch xuất khẩu. Thực tế, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ được dự báo giảm 7% so với trước khi áp thuế, chiếm tới 75% tổng mức giảm xuất khẩu trong năm tới.Xét theo mặt hàng, xuất khẩu các mặt hàng bị đánh thuế cao như thép, và những ngành có tỷ trọng xuất khẩu lớn sang Mỹ như ô tô và máy móc sẽ sụt giảm mạnh.Do lạm phát gia tăng, Chính phủ Mỹ tiếp tục duy trì chính sách lãi suất cao, khiến quá trình cải thiện các điều kiện tài chính trong nước như tỷ giá hối đoái và giá cổ phiếu diễn ra chậm chạp. Bên cạnh đó, những bất ổn từ chính sách thuế quan của Mỹ cũng góp phần kìm hãm tốc độ tăng trưởng.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc cho biết sau khi Mỹ áp thuế, tác động chủ yếu thể hiện rõ trong xuất khẩu thép và phụ tùng ô tô, đồng thời dự báo tác động từ thuế quan sẽ càng rõ rệt hơn khi thị trường ô tô tại Mỹ tiếp tục xấu đi.BOK cũng lưu ý các yếu tố bất ổn khác như đàm phán Mỹ-Trung, khả năng các quốc gia khác áp thuế trả đũa, cũng như khả năng Mỹ áp thuế lên các mặt hàng chủ lực khác như chíp bán dẫn và dược phẩm.Ngân hàng trung ương cảnh báo nếu hàng hóa xuất khẩu từ các quốc gia khác vốn hướng đến Mỹ bị chuyển hướng quy mô lớn sang Hàn Quốc, thì đây sẽ trở thành yếu tố gây rối loạn nghiêm trọng cho hệ sinh thái công nghiệp trong nước. BOK kêu gọi Chính phủ và giới doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác và chuẩn bị ứng phó kỹ lưỡng.