Học sinh mẫu giáo, tiểu học và trung học Hàn Quốc giảm hơn 130.000 em trong một năm

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục và Viện phát triển giáo dục Hàn Quốc (KEDI) ngày 28/8 công bố kết quả khảo sát “Thống kê cơ bản về giáo dục năm 2025".Tính đến ngày 1/4/2025, tổng số học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của Hàn Quốc là 5.551.250 em, giảm 133.495 em (2,3%) so với năm trước (5.684.745 em). Số trẻ mẫu giáo giảm 17.079 em (3,4%), học sinh tiểu học giảm 149.517 em (6%), trong khi số học sinh trung học phổ thông giảm 4.859 em (0,4%). Ngược lại, số học sinh trung học cơ sở lại tăng 37.506 em (2,8%).Mặc dù số học sinh giảm, số trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông vẫn tăng. So với năm trước, số trường tiểu học tăng 9 trường, trung học cơ sở tăng 20 trường, và trung học phổ thông tăng 7 trường. Một quan chức Bộ Giáo dục giải thích rằng ở các khu vực dân số giảm, việc đóng cửa hoặc sáp nhập trường học đang được thực hiện, nhưng tại các khu vực phát triển đô thị mới và khu dân cư mới, số lượng học sinh tăng nên nhu cầu mở thêm trường học cũng tăng theo. Tuy nhiên, số trường mẫu giáo thì giảm 153 cơ sở so với năm ngoái, còn 7.141 cơ sở.Dù số lượng học sinh trong nước giảm, nhưng số học sinh đa văn hóa vẫn có xu hướng tăng. Năm nay, số học sinh đa văn hóa bậc ở bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là 202.208 em, tăng 8.394 em (4,3%) so với năm trước. Tỷ lệ học sinh đa văn hóa trong tổng số học sinh đạt 4%, tăng 0,2 % so với mức 3,8% của năm trước.Tổng số giáo viên ba bậc học là 506.100 người, giảm 3.142 người (0,6%) so với năm trước (509.242 người). Số học sinh trung bình trên mỗi giáo viên là 8,7 em ở mẫu giáo, 12,1 em ở tiểu học, 11,8 em ở trung học cơ sở và 10,1 em ở trung học phổ thông. So với năm 2024, con số này giảm 0,3 em ở mẫu giáo và 0,6 em ở tiểu học, nhưng tăng 0,2 em ở trung học cơ sở, trong khi trung học phổ thông giữ nguyên.Số học sinh trung bình trên mỗi lớp học là 15,6 em ở mẫu giáo và 19,3 em ở tiểu học, đều giảm so với năm trước; trong khi trung học cơ sở tăng lên 24,9 em mỗi lớp so với 24,5 em của năm ngoái. Bậc trung học phổ thông vẫn giữ nguyên ở mức 23,4 em mỗi lớp.Mặt khác, tổng số trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc là 421 trường, giảm 1 trường so với năm trước. Số lượng du học sinh nước ngoài đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trong nước đạt 253.434 người, tăng hơn 40.000 so với năm trước. Xét theo quốc gia, sinh viên Trung Quốc chiếm nhiều nhất với 76.541 người (30,2%), tiếp đến là Việt Nam với 75.144 người (29,7%) và Uzbekistan với 15.786 người (6,2%).