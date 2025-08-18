Chính phủ Hàn Quốc công bố đối sách tổng thể nhằm xóa bỏ nạn lừa đảo qua điện thoại

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Yoon Chang-ryeol ngày 28/8 đã chủ trì cuộc họp của nhóm chuyên trách (TF) liên ngành và chính thức công bố "Đối sách tổng thể nhằm xóa bỏ nạn lừa đảo qua điện thoại (voice phishing)".Mục tiêu của đối sách lần này là loại bỏ tận gốc tình trạng lừa đảo qua điện thoại bằng cách tăng cường phối hợp ứng phó giữa các cơ quan liên quan, với ba trọng tâm chính là cải tổ hệ thống ứng phó, chủ động ứng phó và phòng ngừa, tăng cường trách nhiệm bồi thường cùng biện pháp xử phạt.Đội phản ứng tổng hợp với nạn lừa đảo qua điện thoại của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc sẽ hoạt động 24/24 giờ vào tất cả các ngày trong năm từ tháng 9 tới. Quy mô nhân lực của đội này sẽ được mở rộng từ 43 nhân viên hiện tại lên đến 137 nhân viên, để thực hiện các nhiệm vụ ứng phó theo thời gian thật như tư vấn, phân tích, ngăn chặn và điều tra các vụ lừa đảo qua điện thoại.Trách nhiệm về quản lý, bồi thường của các nhà mạng và tổ chức tài chính cũng sẽ được tăng cường đáng kể. Tất cả các nhà mạng đều phải lập tức báo cáo lên Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong việc đăng ký thuê bao. Các nhà mạng có thể bị đình chỉ kinh doanh hoặc thu hồi giấy phép nếu quản lý lỏng lẻo và để xảy ra tình trạng hàng loạt trường hợp đăng ký thuê bao trái phép.Ngoài ra, người nước ngoài cũng chỉ có thể đăng ký một thuê bao bằng hộ chiếu, thay vì hai số như trước đây. Chính phủ cũng sẽ áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt trong quá trình xác minh danh tính để ngăn chặn việc lưu hành điện thoại giả mạo.Trong lĩnh vực tài chính, luật sẽ được sửa đổi để những đơn vị có trách nhiệm phòng ngừa lừa đảo qua mạng phải bồi thường một phần hoặc toàn bộ thiệt hại cho nạn nhân. Hàn Quốc cũng sẽ xây dựng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) chống lừa đảo qua mạng, kết nối dữ liệu từ lĩnh vực tài chính, viễn thông và điều tra để phân tích, từ đó xác định tài khoản nghi ngờ là phạm tội và phong tỏa tài khoản đó để tránh phát sinh thiệt hại.Mặt khác, Chính phủ cũng sẽ triển khai nhiều biện pháp khác như thiết lập hệ thống chặn ứng dụng độc hại ba tầng, buộc các tổ chức tài chính bố trí nhân sự chuyên trách, đưa ra chế độ giảm mức phạt cho người hợp tác trong quá trình điều tra, nâng mức hình phạt đối với tội lừa đảo trong luật hình sự, và tạo ra các chương trình giáo dục phòng chống tội phạm.Chánh Văn phòng Yoon Chang-ryeol khẳng định Hàn Quốc quyết tâm loại bỏ tận gốc nạn lừa đảo qua điện thoại thông qua đối sách lần này, kêu gọi người dân tuyệt đối không nên phản hồi các cuộc gọi hay tin nhắn đáng ngờ, mà hãy lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng.