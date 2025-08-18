Hải quân Nga và Trung Quốc tiến hành cuộc tuần tra chung đầu tiên bằng tàu ngầm

Photo : YONHAP News

Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga ngày 27/8 (giờ địa phương) cho biết tàu ngầm diesel-điện Volkhov của Hạm đội này vào đầu tháng 8 đã cùng một tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc thực hiện cuộc tuần tra chung dọc theo tuyến đường được phê chuẩn ở vùng biển Nhật Bản (vùng biển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản) và vùng biển Hoa Đông.Đây là lần đầu tiên hai nước tiến hành tuần tra chung bằng tàu ngầm. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết đã thực hiện cuộc tuần tra này ngay sau khi Hải quân hai nước kết thúc cuộc tập trận chung trên biển 2025 tại vùng biển Nhật Bản. Các binh sĩ tham gia vào cuộc tuần tra đã trở về căn cứ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, còn tàu ngầm Volkhov đã di chuyển thêm hơn 2.000 hải lý và hiện đang neo đậu ở căn cứ của Hải quân Nga tại thành phố Vladivostok.Cuộc tuần tra lần này còn có sự hỗ trợ của tàu hộ vệ và tàu kéo cứu hộ của Matxcơva. Hải quân Nga và Trung Quốc tiến hành các tuần tra chung hàng năm tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương kể từ năm 2021.