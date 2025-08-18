Hàn Quốc tăng cường trao đổi chặt chẽ với các nước Trung Á

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 28/8 đã lần lượt có cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon kể từ sau khi nhậm chức.Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo Hàn-Kyrgyzstan đều đánh giá rằng giao lưu thương mại và người dân giữa hai nước đang có xu hướng gia tăng, nhất trí hợp tác để làm sâu sắc hơn và phát triển hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác toàn diện song phương. Đặc biệt, ông Lee còn bày tỏ hy vọng có thể tăng cường hợp tác thực chất với Kyrgyzstan trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng và năng lượng, dựa trên tiềm năng phát triển năng lượng từ nguồn tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước phong phú của nước này, cũng như đề nghị Tổng thống Japarov quan tâm đặc biệt đến cộng đồng người gốc Hàn tại nước sở tại.Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Tajikistan sau đó, lãnh đạo Hàn Quốc đã đề nghị hai nước tiếp tục thúc đẩy giao lưu và hợp tác song phương, vốn đã được phát triển kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Về phần mình, Tổng thống Rahmon thể hiện hy vọng hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa nhằm phát triển quan hệ song phương cũng như quan hệ Hàn-Trung Á.Lãnh đạo hai bên cũng đánh giá cao việc hai nước đã hợp tác mật thiết trong các dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), và trao đổi ý kiến về phương án mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực hạ tầng giao thông và đường sắt trong tương lai. Tổng thống Lee cho biết ông kỳ vọng việc Tajikistan đưa lao động sang Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài, được triển khai lần đầu trong năm nay, sẽ diễn ra một cách thành công.Ngoài ra, lãnh đạo Hàn Quốc, Kyrgyzstan và Tajikistan cũng lần lượt nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung Á, dự kiến tổ chức tại Hàn Quốc vào năm 2026 tới.