Chi phí giáo dục bình quân đầu người tại các trường đại học chính quy Hàn Quốc năm 2024 tăng 3,5%

Photo : KBS News

Theo kết quả phân tích thông tin về đại học tháng 7/2025 do Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố ngày 29/8, chi phí giáo dục bình quân đầu người tại các trường đại chính quy và đại học giáo dục trong năm 2024 đạt 20.212.000 won (14.580 USD), tăng 3,5% so với mức 19,53 triệu won (14.089 USD) của năm trước đó.Chi phí giáo dục bình quân đầu người được tính dựa trên các khoản đầu tư cho việc tạo dựng môi trường giáo dục như chi phí nhân sự, mua sách và chi phí thực hành thí nghiệm.Xét theo khu vực, chi phí giáo dục bình quân đầu người tại các trường đại học ở khu vực thủ đô đạt 21.533.000 won (15.534 USD), trong khi các trường ngoài khu vực thủ đô là 19.093.000 won (13.773 USD).Ngoài ra, mức học bổng bình quân đầu người hàng năm của sinh viên các trường đại học chính quy và đại học giáo dục là 3.827.000 won (2.761 USD), tăng 258.000 won (186 USD), tức tăng 7,2% với 3.569.000 won (2.575 USD) của một năm trước.Tỷ lệ sinh viên vay học phí tại các trường đại học chính quy và đại học giáo dục là 14,3%, tăng 0,5% so với năm trước đó, trong khi ở các trường cao đẳng đạt 15,3%, tăng 0,2% trong vòng một năm.