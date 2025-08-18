Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết chấm dứt hoạt động của UNIFIL tại Lebanon

Photo : YONHAP News

Hãng tin AP (Mỹ) đưa tin cho biết Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 28/8 (giờ địa phương) đã tổ chức phiên họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), trong đó đã nhất trí thông qua nghị quyết chấm dứt hoạt động của Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) tại miền Nam Lebanon.Theo nghị quyết này, UNIFIL sẽ hoàn tất nhiệm vụ vào ngày 31/12/2026 và tiến hành quá trình cắt giảm lực lượng cũng như rút quân một cách trật tự và an toàn trong năm 2027. Như vậy, lực lượng này sẽ chính thức kết thúc nhiệm vụ tại Lebanon sau gần nửa thế kỷ kể từ khi được triển khai lần đầu vào tháng 3/1978.Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon được thành lập ngày 19/3/1978 theo Nghị quyết 425 và Nghị quyết 426 của Hội đồng bảo an, với mục tiêu gìn giữ hòa bình tại Lebanon. Trong quá trình hoạt động, lực lượng này đã hỗ trợ khôi phục quyền kiểm soát của Chính phủ Lebanon, vốn bị suy yếu bởi các cuộc nội chiến và tấn công xâm lược của Israel, đồng thời tham gia hỗ trợ phi quân sự hóa lực lượng Hezbollah thân Iran, ngăn chặn tình trạng buôn lậu vũ khí.Quy mô hiện tại của UNIFIL là khoảng 10.000 binh sĩ từ hơn 50 quốc gia. Lực lượng Dongmyeong của Hàn Quốc thuộc UNIFIL cũng được triển khai từ năm 2007, tham gia kiềm chế các nhóm vũ trang và ngăn chặn nhập khẩu vũ khí bất hợp pháp.Trước đó, Pháp đã đệ trình dự thảo nghị quyết gia hạn thời gian hoạt động của UNIFIL thêm một năm đến ngày 31/8/2026 thay vì kết thúc ngay vào ngày 31/8/2025, và đã được Hội đồng bảo an đưa ra thảo luận trong cuộc họp kín ngày 18/8 vừa qua. Pháp khi đó không nêu rõ thời điểm rút quân, chỉ đặt điều kiện rằng Chính phủ Lebanon phải tự đảm bảo an ninh ở khu vực miền Nam và các bên liên quan phải đạt được một thỏa thuận chính trị toàn diện. Sau khi cân nhắc đến khả năng Mỹ có thể dùng quyền phủ quyết, Pháp đã sửa đổi dự thảo thành phương án gia hạn thời gian hoạt động của lực lượng này trong 16 tháng. Mỹ ban đầu yêu cầu rút quân trong vòng 6 tháng, sau đó đề xuất gia hạn một năm và cuối cùng đồng ý với phương án kéo dài 16 tháng.Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lập trường rằng cần phải chấm dứt hoạt động của UNIFIL càng sớm càng tốt và cắt giảm mạnh khoản tài trợ cho lực lượng này. Quyền Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Dorothy Shea nhấn mạnh đây sẽ là lần cuối cùng Mỹ ủng hộ gia hạn thực hiện nhiệm vụ của UNIFIL, khẳng định môi trường an ninh tại Lebanon hiện đã thay đổi căn bản so với một năm trước, tạo điều kiện để nước này tự gánh vác nhiều trách nhiệm hơn.