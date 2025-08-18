Lấy ý kiến Hiệp định thương mại kỹ thuật số Hàn-EU

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết từ ngày 29/8-1/9 tới đây, dự thảo bản tiếng Anh và tiếng Hàn của Hiệp định thương mại kỹ thuật số (DTA) giữa Hàn Quốc và Liên minh châu Âu (EU) sẽ được công bố trên cổng thông tin điện tử về các Hiệp định thương mại tự do (FTA) của Chính phủ (www.fta.go.kr) để tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân.Hàn Quốc và EU đã khởi động đàm phán DTA từ tháng 10/2023. Sau 7 vòng đàm phán chính thức, hai bên đã tuyên bố hoàn tất thỏa thuận vào tháng 3/2025. Hiệp định thương mại kỹ thuật số hướng tới việc thúc đẩy kinh doanh kỹ thuật số, xây dựng môi trường số tin cậy, đồng thời là khuôn khổ để hình thành các quy tắc thương mại mới trong kỷ nguyên chuyển đổi số.Bộ Công nghiệp kỳ vọng hiệp định sẽ góp phần thúc đẩy thương mại kỹ thuật số giữa hai bên, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh dữ liệu, tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến và kiểm soát tin nhắn rác, qua đó mang lại môi trường an toàn để cả doanh nghiệp lẫn người dân tham gia nền kinh tế số.Bộ cũng cho biết sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan và các chuyên gia để xem xét ý kiến đóng góp, hoàn thiện bản tiếng Hàn chính thức và triển khai các thủ tục trong nước nhằm tiến tới ký kết.