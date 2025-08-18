58% người dân Hàn Quốc đánh giá tích cực về Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 29/8 công bố kết quả thăm dò thực hiện từ ngày 26-28/8 với 1.000 công dân từ 18 tuổi trở lên trên toàn quốc.Trong đó, 58% người dân được hỏi cho rằng Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ tại Nhà Trắng ngày 25/8 vừa qua có lợi cho quốc gia. 23% người dân cho rằng hội nghị không mang lại lợi ích, trong khi 18% giữ thái độ trung lập, không đưa ra ý kiến.Gallup đồng thời dẫn lại kết quả thăm dò tương tự từng được tiến hành sau các chuyến công du nước ngoài của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, phân tích rằng cuộc hội đàm thượng đỉnh vừa rồi của Tổng thống Lee Jae Myung bước đầu đã nhận được đánh giá tích cực từ người dân.Ngoài ra, trong khảo sát lần này, Viện Gallup cũng thăm dò về mức độ thiện cảm của người dân đối với lãnh đạo bốn nước láng giềng. Kết quả cho thấy Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru có tỷ lệ thiện cảm cao nhất với 27%, trong khi tỷ lệ không thiện cảm đạt 51%. Tổng thống Mỹ Donald Trump ghi nhận mức thiện cảm 24%, trong khi 67% người dân trả lời không có thiện cảm. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đạt mức thiện cảm 10% và không thiện cảm 76%. Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạt mức thiện cảm 4% trong khi không thiện cảm lên tới 88%.Cuộc thăm dò lần này được tiến hành qua điện thoại với độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng ±3,1%, được đăng tải cụ thể trên trang chủ của Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).