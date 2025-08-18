Chủ tịch Kim Jong-un dự kiến lần đầu tham dự diễn đàn đa phương

Photo : YONHAP News

Truyền thông Bắc Triều Tiên ngày 28/8 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sẽ tham dự lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít 3/9 của Trung Quốc. Chỉ một ngày sau đó, lịch trình tham dự sự kiện này của ông Kim cũng được các hãng truyền thông nước này công bố đến toàn thể người dân miền Bắc.Đây là lần đầu tiên ông Kim tham dự một sự kiện đa phương kể từ sau khi lên nắm quyền. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên trước đó từng có nhiều cuộc gặp thượng đỉnh với Mỹ, Trung Quốc và Nga, song chưa từng tham gia bất kỳ sự kiện đa phương nào.Bình Nhưỡng duy trì chế độ một nhà lãnh đạo duy nhất. Vì vậy, việc lãnh đạo miền Bắc xuất hiện chỉ như một trong nhiều nguyên thủ quốc gia khác trên diễn đàn đa phương đã bị Bắc Triều Tiên né tránh suốt hàng chục năm qua. Quyết định tham dự sự kiện lần này của ông Kim được đánh giá là hành động mang tính đột phá.Trong bối cảnh quan hệ Trung-Triều từng có lúc nguội lạnh, việc Chủ tịch Kim Jong-un đột ngột tham dự sự kiện kỷ niệm tại Trung Quốc được xem là động thái đáng chú ý. Giới quan sát cho rằng Bình Nhưỡng muốn tận dụng sự kiện này để thúc đẩy khôi phục lại quan hệ với Bắc Kinh, trong khi mối quan hệ với Nga, từng được củng cố nhờ việc miền Bắc điều quân hỗ trợ Matxcơva trong chiến tranh Nga-Ukraine, có nguy cơ bị suy giảm khi chiến tranh bước vào giai đoạn kết thúc.Ngoài ra, Bắc Triều Tiên gần đây còn liên tục đưa ra những chỉ trích về các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ và Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng đã nhận thức được rằng mối quan hệ hợp tác Hàn-Mỹ và Hàn-Mỹ-Nhật đang ngày càng chặt chẽ hơn.Một số phân tích nhận định miền Bắc muốn tăng cường mối quan hệ với Trung Quốc để có vị thế thuận lợi hơn trong các cuộc đàm phán với Mỹ, nước vốn đang để ngỏ khả năng nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên.Trong khi đó, Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon-sik cho biết Hàn Quốc đã nắm được kế hoạch thăm Trung Quốc của ông Kim Jong-un từ trước, đồng thời tiết lộ sự kiện này cũng có ảnh hưởng đến nội dung cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ vừa qua, cho thấy mối quan hệ Trung-Triều là một trong những vấn đề thảo luận trọng tâm của Seoul và Washington.