Nhóm công tố viên đặc biệt truy tố cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee

Photo : YONHAP News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra các nghi ngờ liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee sáng ngày 29/8 đã truy tố bà Kim. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị bắt tạm giam và truy tố, cũng là lần đầu tiên cả hai vợ chồng cựu Tổng thống cùng phải hầu tòa trong tình trạng bị giam giữ.Cựu Đệ nhất phu nhân bị cáo buộc đã cùng chồng mình là cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol 58 lần nhận kết quả thăm dò ý kiến miễn phí từ nhân vật môi giới chính trị Myung Tae-kyun, với giá trị khoảng 270 triệu won (193.500 USD), vào thời kỳ tranh cử Tổng thống năm 2022. Đổi lại, hai vợ chồng bà dùng sức ảnh hưởng để giúp cựu nghị sĩ Kim Young-sun (đảng Sức mạnh quốc dân) nhận được sự tiến cử từ đảng trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung cùng năm.Ngoài ra, bà Kim còn bị cáo buộc đã nhận quà tặng gồm dây chuyền, túi xách và các vật phẩm khác trị giá hơn 82 triệu won (57.300 USD) từ phía giáo phái Thống Nhất thông qua ông Jeon Sung-bae (còn gọi là pháp sư Geon Jin) trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7/2022, để thực hiện nhờ vả bất chính từ giáo phái này.Đồng thời, bà cũng bị cáo buộc đã cấu kết với thế lực thao túng cổ phiếu của công ty Deutsche Motors để thu lợi bất chính khoảng 810 triệu won (580.300 USD).Sau lần trình diện điều tra đầu tiên vào ngày 6/8, bà Kim đã bị Tòa án ban lệnh bắt tạm giam. Kể từ đó, bị can đã 5 lần trình diện điều tra nhưng liên tục sử dụng quyền im lặng, từ chối đưa ra lời khai.Sau quyết định truy tố, Nhóm công tố viên đặc biệt dự kiến sẽ vẫn tiếp tục triệu tập điều tra bà Kim về các nghi ngờ bổ sung.Mặt khác, Nhóm công tố viên đặc biệt đã tiến hành khám xét nhiều nhân vật bị nghi tặng trang sức, vàng cho bà Kim Keon-hee. Trong số này có Chủ tịch Ủy ban Giáo dục quốc gia Lee Bae-yong, bị nghi ngờ từng tặng “rùa vàng” cho bà Kim để đổi lấy việc được cựu Tổng thống Yoon bổ nhiệm vào tháng 9/2022. Ngoài ra còn có Chủ tịch Lee Bong-kwan của công ty xây dựng Seohee, người gần đây đã thừa nhận về việc tặng dây chuyền giá trị cao cho bà Kim Keon-hee.