Sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc trong tháng 7/2025 tăng 0,3%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/8 công bố báo cáo "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 7/2025", trong đó chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt 114,4 điểm, tăng 0,3% so với tháng 6, duy trì hai tháng liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng.Mặc dù sản lượng ô tô giảm 7,3%, song nhờ linh kiện điện tử tăng 20,9%; thiết bị máy móc tăng 6,5%, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp khai khoáng đã tăng 0,3% so với tháng trước đó. Sản xuất ngành dịch vụ, phản ánh tiêu dùng dịch vụ, tăng 0,2% nhờ sự tăng trưởng 3,3% trong lĩnh vực bán buôn bán lẻ và mức tăng 3,1% trong lĩnh vực thông tin truyền thông.Chỉ số doanh số bán lẻ, một số liệu cho thấy xu hướng tiêu dùng hàng hóa, cũng tăng 2,5% so với tháng 6. Chỉ số này đã giảm liên tiếp từ hồi tháng 3, song đã đảo chiều tăng trưởng trong tháng 6 và tăng mạnh hơn trong tháng 7. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 2 năm 5 tháng, kể từ mức tăng 6,1% vào tháng 2/2023.Doanh số hàng hóa lâu bền như thiết bị viễn thông và máy tính tăng 5,4%, hàng hóa không bền như như thực phẩm, đồ uống tăng 1,1%, và hàng hóa ít bền như quần áo tăng 2,7%. Đầu tư vào thiết bị tăng 7,9% so với tháng trước, nhờ sự gia tăng trong đầu tư vào thiết bị vận tải (18,1%) và máy móc trong ngành công nghiệp chung (3,7%).Tiến độ hoàn thành các công trình đang thi công thực tế của doanh nghiệp xây dựng giảm 1%. Mặc dù tiến độ hoàn thành thực tế các công trình xây dựng cơ bản tăng 10,1%, nhưng các công trình xây dựng kiến trúc lại giảm 4,8%.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, một số liệu đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, giảm 0,1% so với tháng trước. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần cũng tăng 0,5% so với tháng 6.