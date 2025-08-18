Chính phủ Hàn Quốc lập dự thảo ngân sách năm 2026 quy mô hơn 524 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp Nội các ngày 29/8, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2026 với quy mô 728.000 tỷ won (524,4 tỷ USD), tăng hơn 8% so với năm nay. Đây là dự thảo ngân sách đầu tiên của Chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung, thể hiện rõ định hướng tài khóa mở rộng.So với năm nay, mục tiêu tổng thu ngân sách năm sau tăng 3,5%, trong khi tổng chi tăng 8,1%. Trong bối cảnh cú sốc thuế quan từ Mỹ và sự trì trệ của tiêu dùng nội địa vẫn tiếp diễn, Chính phủ dự kiến nới lỏng chi tiêu tài chính để thúc đẩy khu vực tư nhân phục hồi.Việc chi tiêu vượt xa thu ngân sách kéo theo nợ công gia tăng. Tính cả hai lần ngân sách bổ sung trong năm nay, nợ quốc gia hiện ở mức 1.301.900 tỷ won (937,7 tỷ USD); con số này dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 141.000 tỷ won (101,6 tỷ USD), đạt 1.415.200 tỷ won (1.019,3 tỷ USD) vào năm tới. Tỷ lệ nợ công trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) được dự báo lần đầu tiên sẽ vượt quá 50% vào năm tới.Ngân sách dành cho lĩnh vực y tế, phúc lợi và việc làm chiếm tỷ trọng lớn nhất với 269.000 tỷ won (193,6 tỷ USD), trong khi lĩnh vực có mức tăng cao nhất là nghiên cứu và phát triển (R&D), tăng 19,3% lên khoảng 35.300 tỷ won (25,4 tỷ USD).Ba lĩnh vực trọng tâm được Chính phủ xác định trong dự thảo ngân sách năm 2026 là trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển địa phương và an toàn xã hội. Với mục tiêu trở thành một trong ba cường quốc hàng đầu thế giới về AI, sau Mỹ và Trung Quốc, Chính phủ sẽ dành 10.100 tỷ won (khoảng 7,28 tỷ USD) để hỗ trợ trực tiếp lĩnh vực này, cao gấp hơn ba lần so với năm nay.Chính phủ cũng sẽ hỗ trợ kinh phí phát triển công nghệ AI cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời triển khai chính sách đãi ngộ với mức lương hàng năm lên tới hàng tỷ won (tương đương hàng triệu USD) cho các nhân tài hàng đầu quốc tế.Nhiều chính sách ưu đãi địa phương cũng được đưa vào dự toán. Từ năm tới, trợ cấp trẻ em dành cho trẻ dưới 8 tuổi sẽ được điều chỉnh tăng thêm tại các khu vực ngoài Seoul và lân cận thủ đô. Tại vùng thủ đô Seoul và lân cận, mức trợ cấp là 100.000 won (72 USD); ở các khu vực ngoài thủ đô là 105.000 won (75,6 USD); riêng các địa phương có dân số suy giảm có thể nhận tối đa 120.000 won (86,5 USD).Một chương trình thí điểm về “thu nhập cơ bản nông thôn” cũng sẽ được triển khai tại 6 khu vực nông thôn, theo đó mỗi hộ dân sẽ nhận 150.000 won (108,1 USD) mỗi tháng.Các dự án chi tiết trong dự thảo ngân sách năm sau sẽ được công bố trên trang chủ của từng bộ ngành. Sau khi Chính phủ trình dự thảo ngân sách, Quốc hội sẽ tiến hành thẩm định và điều chỉnh tăng hoặc giảm trước khi thông qua vào ngày 2/12.