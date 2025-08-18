Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 29/8 đã chủ trì cuộc họp Nội các đầu tiên sau chuyến công du Mỹ và Nhật Bản.Ông Lee cảm ơn người dân cả nước đã dành sự ủng hộ giúp chuyến công du được hoàn thành tốt đẹp, đồng thời cảm ơn tới giới doanh nghiệp và truyền thông đã đoàn kết, đồng hành cùng Chính phủ trong suốt thời gian qua.Tổng thống cho biết sẽ tận dụng các mối quan hệ tin cậy hình thành qua chuyến công du lần này để bảo vệ lợi ích quốc gia và mở rộng hợp tác với các nước láng giềng.Ông Lee cũng kêu gọi sự hợp tác của chính giới để tiếp nối thành quả từ chuyến công du vừa rồi. Tổng thống cho biết sẽ sớm tổ chức buổi gặp gỡ với lãnh đạo các đảng để báo cáo kết quả chuyến thăm. Ông hy vọng chính giới sẽ đồng lòng cùng Chính phủ trong các vấn đề ngoại giao và lợi ích quốc gia.Liên quan đến dự luật sửa đổi Điều 2 và 3 của Luật Công đoàn và làm hài hòa quan hệ lao động, còn gọi là "Luật phong bì vàng", vừa được Quốc hội thông qua, Ông Lee kêu gọi sự hợp tác của giới lao động, phát huy tinh thần đồng hành như một chủ thể kinh tế có trách nhiệm.Tổng thống Lee khẳng định Hàn Quốc phải hướng tới các chuẩn mực quốc tế trong mọi lĩnh vực, đồng thời chỉ đạo các ban ngành phải chuẩn bị chu đáo các biện pháp tiếp theo để bảo đảm chính sách được thực thi ổn định trên thực tế.