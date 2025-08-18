Lãnh đạo Nhà Trắng sẽ phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9

Photo : YONHAP News

Nhà Trắng ngày 28/8 (giờ địa phương) ra thông báo chính thức cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York vào ngày 23/9 tới.Đây sẽ là lần thứ năm ông Trump phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Trong nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên, ông Trump đã có tổng cộng bốn lần phát biểu trước Đại hội đồng.Bài phát biểu sắp tới được dự đoán sẽ đề cập đến các định hướng lớn trong chính sách kinh tế và ngoại giao của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai.Đáng chú ý, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng có khả năng tham dự kỳ họp lần này. Hàn Quốc hiện đảm nhiệm cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào tháng 9, nên khả năng tham dự của ông Lee được đánh giá là rất cao.Nếu hai lãnh đạo gặp lại nhau tại New York sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng hôm 25/8 vừa qua, các vấn đề như đàm phán thuế quan, điều động binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc trong tình huống khẩn cấp, hay vấn đề chi phí quốc phòng cho lực lượng Mỹ đồn trú có thể sẽ được đưa ra bàn thảo.Mặt khác, Thượng nghị sĩ Mỹ Andy Kim (đảng Dân chủ) cho rằng việc bảo đảm “tính linh hoạt chiến lược” của quân đội Mỹ tại Hàn Quốc có thể góp phần hỗ trợ phòng thủ trên bán đảo Hàn Quốc, trong bối cảnh nhiều vấn đề nhạy cảm trong quan hệ Hàn-Mỹ vẫn chưa được cụ thể hóa. Lập trường này cho thấy trước những thay đổi trong môi trường an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, việc duy trì sự linh hoạt chiến lược của lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc trở nên khó tránh khỏi.Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Kim nhấn mạnh rằng nếu không có sự đồng thuận giữa Hàn Quốc và Mỹ, chính quyền Tổng thống Trump không nên đơn phương thay đổi quy mô binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.