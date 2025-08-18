Cựu Thủ tướng Han Duck-soo bị truy tố không giam giữ

Photo : YONHAP News

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ thiết quân luật ngày 29/8 đã truy tố không giam giữ cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, hai ngày sau khi Tòa án bác đề nghị bắt tạm giam ông Han.Nhóm công tố viên đặc biệt cáo buộc tổng cộng 6 tội danh đối với cựu Thủ tướng, trong đó có tội tiếp tay cho cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong vụ thiết quân luật, cùng với soạn thảo công văn giả và khai man.Nhóm công tố viên đặc biệt nhận định ông Han không chỉ tiếp tay cho ông Yoon ban lệnh thiết quân luật, mà còn tích cực ủng hộ với niềm tin rằng việc này sẽ thành công.Nhóm cho rằng trong quá trình triệu tập cuộc họp Nội các trước thềm ban bố thiết quân luật, ông Han chỉ tập trung vào việc đủ số lượng thành viên Nội các để hợp thức hóa, trong khi lơ là việc thảo luận và xem xét đúng quy trình. Căn cứ mà Nhóm đưa ra là cảnh ông cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun dùng ngón tay đếm số lượng thành viên Nội các cần thiết, được ghi lại trong hệ thống camera giám sát CCTV. Ông Han còn gọi điện cho Bộ trưởng Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Song Mi-ryung để đốc thúc bà này tham gia cuộc họp cho đủ số lượng.Ngoài ra, cựu Thủ tướng còn bị cáo buộc đã gây áp lực yêu cầu các Bộ trưởng có ý kiến phản đối thiết quân luật ký vào biên bản, đồng thời sau cuộc họp vẫn dành nhiều thời gian thảo luận với cựu Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min về các tài liệu chỉ đạo.Đặc biệt, sau khi Quốc hội đã thông qua nghị quyết hủy bỏ lệnh thiết quân luật, ông Han vẫn trì hoãn hơn 3 giờ đồng hồ không triệu tập “cuộc họp Nội các bãi bỏ lệnh thiết quân luật”, hành vi bị cho là tiếp tay cho âm mưu nổi loạn.