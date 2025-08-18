Chính giới Hàn Quốc lên kế hoạch lập pháp trong kỳ họp thường kỳ Quốc hội tháng 9

Photo : YONHAP News

Trước thềm kỳ họp thường kỳ của Quốc hội khai mạc ngày 1/9, các nghị sĩ của cả đảng cầm quyền và đối lập Hàn Quốc đều đồng loạt tổ chức hội thảo để bàn về kế hoạch lập pháp thời gian tới.Sau buổi hội thảo, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đã thông qua nghị quyết, cam kết khôi phục đất nước Hàn Quốc bằng tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh của đảng cầm quyền tại kỳ họp thường kỳ tới. Trong nghị quyết, các nghị sĩ đảng này tuyên bố sẽ vực dậy nền kinh tế dân sinh, chấm dứt vụ nổi loạn và thông qua các dự luật cải cách.Về vấn đề cải cách Viện Kiểm sát, đảng cầm quyền cam kết nhanh chóng thống nhất quan điểm với Chính phủ để tránh bất đồng, báo hiệu nỗ lực hàn gắn mâu thuẫn giữa hai bên.Các nghị sĩ Ủy ban Giáo dục đảng Dân chủ đồng hành thì yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Giáo dục quốc gia Lee Bae-yong, người bị cáo buộc đã tặng “rùa vàng” cho cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, phải từ chức ngay lập tức.Trong khi đó, đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cũng kết thúc cuộc hội thảo kéo dài hai ngày, lựa chọn ra "100 dự luật trọng điểm" sẽ xúc tiến trong kỳ họp thường kỳ Quốc hội tới.Trong số này có dự thảo sửa đổi Luật ân xá, nhằm ngăn chặn việc giảm án hoặc khôi phục quyền lợi cho tội phạm là đồng phạm với Tổng thống, cùng với các chính sách thúc đẩy ngành công nghiệp tiên tiến và giảm gánh nặng thuế thừa kế, thuế quà tặng. Chủ tịch đảng Jang Dong-hyeok cam kết sẽ đổi mới, đưa đảng này trở thành một chính đảng vì dân sinh.Kỳ họp sắp tới sẽ là kỳ họp thường kỳ đầu tiên của Quốc hội Hàn Quốc kể từ sau khi Tổng thống Lee Jae Myung nhậm chức hồi tháng 6.