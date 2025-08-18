Bưu kiện giá trị nhỏ gửi vào Mỹ cũng phải nộp thuế từ ngày 29/8

Photo : YONHAP News

Từ ngày 29/8, các bưu kiện nhỏ trị giá dưới 800 USD nhập vào Mỹ cũng sẽ phải chịu thuế. Trước đây, nếu tổng giá trị hàng hóa cá nhân nhập khẩu vào Mỹ trong một ngày không vượt quá 800 USD thì được miễn thuế. Tuy nhiên, sau khi quy định này bị bãi bỏ, tất cả các bưu kiện nhỏ đều sẽ bị áp thuế, áp dụng từ ngày 29/8 năm nay.Trước đó, từ ngày 2/5, Tổng thống Trump đã chấm dứt miễn thuế đối với các bưu kiện nhỏ gửi từ Trung Quốc và Hong Kong, sau đó mở rộng áp dụng với toàn bộ các quốc gia. Mức thuế sẽ được áp dụng theo biểu thuế của từng quốc gia gửi hàng.Trong thời gian hướng dẫn thực hiện 6 tháng, thay vì áp dụng thuế quan theo tỷ lệ giá trị hàng hóa, người nhập khẩu có thể lựa chọn nộp mức thuế cố định từ 80 đến 200 USD cho mỗi kiện hàng.Chính quyền Trump khẳng định việc bãi bỏ miễn thuế đối với bưu kiện nhỏ là biện pháp lâu dài, và sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào cho bất kỳ quốc gia nào. Lý do được đưa ra là nếu cho phép một nước được miễn trừ, quốc gia đó có thể trở thành điểm trung chuyển chính cho các bưu kiện nhỏ vào Mỹ.Chính quyền Trump cho rằng chính sách miễn thuế này đã bị lợi dụng để tuồn vào Mỹ hàng loạt ma túy như fentanyl và linh kiện vũ khí bất hợp pháp. Nguyên nhân là các bưu kiện nhỏ thường bị kiểm tra hải quan lỏng lẻo hơn so với hàng nhập khẩu thông thường.Trong khi đó, một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump cho biết, kể từ khi chấm dứt miễn thuế, số lượng bưu kiện nhỏ gửi từ Trung Quốc và Hong Kong vào Mỹ đã giảm từ 4 triệu xuống còn 1 triệu kiện mỗi ngày.