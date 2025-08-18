Photo : YONHAP News

Liên hoan phim Venice (Ý), một trong ba liên hoan phim danh giá nhất thế giới, đã chính thức khai mạc vào ngày 27/8 (giờ địa phương). Trong khi đó, buổi họp báo chính thức của bộ phim mang tên "No Other Choice" (tạm dịch "Không còn lựa chọn nào khác") của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, tác phẩm tranh giải thưởng cao nhất "Sư tử vàng" trong liên hoan phim, sẽ diễn ra lúc 9 giờ tối ngày 29/8 (giờ Hàn Quốc).Buổi ra mắt của bộ phim cũng sẽ được tổ chức vào sáng ngày 30/8 (giờ Hàn Quốc). "No Other Choice" là phim điện ảnh duy nhất của Hàn Quốc tham gia cạnh tranh cùng với 20 tác phẩm khác để giành giải "Sư tử vàng". Đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm, tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Park góp mặt ở hạng mục tranh giải chính tại Venice, sau bộ phim "Người đẹp báo thù" (Lady Vengeance) vào năm 2005.Bộ phim "No Other Choice" kể về câu chuyện của nhân vật Yoo Man-soo (do diễn viên Lee Byung-hun thủ vai), một nhân viên văn phòng bị công ty sa thải, phải tìm đủ mọi cách để có được việc làm và phải bước vào "cuộc chiến riêng" để bảo vệ gia đình.Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết "The Ax" của nhà văn Mỹ Donald Westlake. Ngoài diễn viên Lee Byung-hun, phim còn có sự tham gia của các diễn viên khác như Son Ye-jin, Park Hee-soon, Lee Sung-min, Yum Hye-ran và Cha Seung-won.Liên hoan phim sẽ diễn ra trong 11 ngày cho đến ngày 6/9 (giờ địa phương) và lễ trao giải sẽ được tổ chức vào cùng ngày với lễ bế mạc.