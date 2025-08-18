Kinh tế Bắc Triều Tiên tăng trưởng 3,7% trong năm ngoái

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 29/8 công bố báo cáo “Kết quả ước tính tăng trưởng kinh tế Bắc Triều Tiên năm 2024”, trong đó áp dụng Hệ thống tài khoản quốc gia (SNA) của Liên hợp quốc để tính toán các chỉ số.Theo báo cáo, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của miền Bắc năm ngoái đạt 36.965,4 tỷ won (khoảng 27 tỷ USD), tăng 3,7% so với năm trước.Kinh tế Bắc Triều Tiên đã tăng trưởng hai năm liên tiếp sau năm 2023 (3,1%). Tỷ lệ tăng trưởng năm ngoái là mức cao nhất trong vòng 8 năm sau năm 2016 (3,9%), và cao vượt Hàn Quốc (2%).BOK phân tích tăng trưởng kinh tế của miền Bắc trong năm ngoái là nhờ các dự án chính sách quốc gia được đẩy mạnh, đồng thời hợp tác Nga-Triều được mở rộng giúp ngành chế tạo, xây dựng và khai khoáng tăng trưởng mạnh.Tổng thu nhập quốc dân (GNI danh nghĩa) của Bắc Triều Tiên năm 2024 đạt 44.400 tỷ won (khoảng 32,4 tỷ USD), chỉ bằng 1/58 (1,7%) so với Hàn Quốc (1.889 tỷ USD). Thu nhập bình quân đầu người đạt 1.719.000 won (khoảng 1.250 USD), bằng 1/29 (3,4%) so với Hàn Quốc khoảng 36.450 USD).Tổng kim ngạch thương mại năm 2024 của miền Bắc đạt 2,7 tỷ USD, giảm 2,6% so với năm trước (2,77 tỷ USD). Trong đó xuất khẩu đạt 360 triệu USD, nhập khẩu đạt 2,34 tỷ USD.Năm ngoái không có trao đổi hàng hóa giữa hai miền Nam-Bắc. Thương mại liên Triều từng đạt 332,6 triệu USD vào năm 2016, nhưng sau khi khu công nghiệp liên Triều Gaesung bị đóng cửa, con số này giảm mạnh còn 3,9 triệu USD (2020), 1,1 triệu USD (2021), 100.000 USD (2022) và không có số liệu nào trong 2023 và 2024.