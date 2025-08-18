Nghe Menu Nghe nội dung

Kinh tế

Lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc trong 7 tháng đầu năm 2025 vượt mốc 10 triệu người

Write: 2025-08-29 15:26:01Update: 2025-08-29 17:04:50

Photo : YONHAP News

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 29/8 công bố số liệu thống kê về du lịch Hàn Quốc tháng 7/2025, trong đó lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc trong tháng trước đạt 1.733.199 người, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng cao hơn 119,7% so với tháng 7/2019, cho thấy lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc đã phục hồi vượt mức trước dịch COVID-19.

Xét theo quốc gia, lượng khách du lịch từ Trung Quốc chiếm nhiều nhất với 602.147 người, tương đương với 34,7%. Tiếp đến là Nhật Bản với 299.782 người (17,3%), Đài Loan 199.280 du khách (11,5%), Mỹ và Hong Kong ghi nhận lần lượt là 131.832 người (7,6%) và 64.224 khách (3,7%). 

Theo đó, Hàn Quốc trong 7 tháng đầu năm 2025 đã đón tổng cộng 10,56 triệu lượt khách quốc tế, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm ngoái, và đạt 106,8% so với 7 tháng đầu năm 2019.

Ngược lại, số lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài trong tháng 7 là 2.435.291 người, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm 2024, và đạt khoảng 92,2% so với tháng 7/2019. Tổng số lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài trong 7 tháng đầu năm nay đạt 17 triệu người, bằng 96,3% so với cùng kỳ năm 2019.
