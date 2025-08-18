Photo : KBS News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun ngày 28/8 cho biết cần phải theo dõi chặt chẽ việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un quyết định tham dự lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít 3/9 tới của Trung Quốc.Đây lần đầu tiên Chủ tịch Kim đến thăm Trung Quốc sau 6 năm. Trong lễ diễu binh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là sẽ đứng giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo đó, đây cũng sẽ là lần đầu tiên kể từ sau Chiến tranh lạnh, lãnh đạo ba nước Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga cùng xuất hiện tại một sự kiện.Bộ trưởng Cho nhận định chuyến thăm Trung Quốc lần này chính là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng muốn khôi phục quan hệ với Bắc Kinh, sau khi nhận thấy giới hạn trong quan hệ với Matxcơva dù cho hai bên đã có sự gần gũi trong suốt thời gian vừa qua. Trong thời gian diễn ra chiến tranh Nga-Ukraina, Bắc Triều Tiên đã có mối quan hệ đặc biệt gần gũi với Nga về mặt quân sự. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng khó có thể giải quyết được các vấn đề kinh tế cấp bách nếu chỉ nhận hỗ trợ từ Matxcơva, nên cuối cùng vẫn phải dựa vào Bắc Kinh.Mặt khác, Ngoại trưởng Cho cũng bày tỏ lo ngại chuyến thăm này có thể là cơ hội để Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Nga tăng cường hợp tác, khẳng định sẽ chuẩn bị đối sách cho vấn đề này. Ông Cho cho biết Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won-shik có thể sẽ gặp ông Kim tại lễ kỷ niệm, song khả năng này là không cao.Trong khi đó, khả năng Chủ tịch Kim Jong-un tham dự Hội nghị Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố Gyeongju, Hàn Quốc cũng được đánh giá là rất thấp ở thời điểm hiện tại. Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho rằng khó có thể chính thức mời ông Kim tham dự APEC, triển vọng đối thoại Mỹ-Triều sẽ phụ thuộc vào động thái của cả Washington và Bình Nhưỡng.Liên quan đến một số ý kiến từ Mỹ cho rằng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung có xu hướng thân Trung, bài Mỹ, ông Wi nhấn mạnh chuyến công du đến Mỹ vừa qua của ông Lee đã góp phần xóa bỏ định kiến đó.