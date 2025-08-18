Hàn Quốc chính thức hoạt động với vai trò nước Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc từ tháng 9

Photo : YONHAP News

Theo thông tin từ trụ sở Liên hợp quốc ở Mỹ ngày 31/8 (giờ địa phương), Hàn Quốc sẽ chính thức hoạt động dưới vai trò nước Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào ngày 2/9 tới, bắt đầu bằng cuộc thảo luận kín về chương trình nghị sự tháng 9.Đây là lần đầu tiên sau 1 năm 3 tháng Hàn Quốc giữ chức nước Chủ tịch Hội đồng bảo an. Sự kiện này được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội để Seoul góp phần định hướng thảo luận và tác động đến dư luận quốc tế về các vấn đề nổi cộm trên toàn cầu như xung đột Israel-Palestine hay chiến tranh Nga-Ukraine.Hội đồng bảo an là cơ quan then chốt của Liên hợp quốc, chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Cơ quan này gồm 15 nước thành viên, trong đó các quốc gia lần lượt đảm nhận vai trò nước Chủ tịch trong vòng một tháng theo thứ tự bảng chữ cái tên nước.Nước Chủ tịch Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có quyền chủ trì các cuộc họp chính thức và các cuộc thảo luận kín, cũng như đại diện cho Hội đồng bảo an trong các hoạt động với các nước thành viên và các cơ quan khác của Liên hợp quốc.Hàn Quốc hiện đang giữ vai trò là nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc khóa 2024-2025. Đây là lần thứ 5 kể từ khi gia nhập Liên hợp quốc vào năm 1991, Seoul đảm nhận cương vị nước Chủ tịch Hội đồng bảo an, sau lần gần nhất vào tháng 6 năm ngoái.