Stray Kids trở thành nhóm nhạc K-pop có nhiều album đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 nhất

Photo : YONHAP News

Trang âm nhạc uy tín Billboard (Mỹ) ngày 31/8 (giờ địa phương) đã công bố bài báo dự đoán xếp hạng, trong đó album "KARMA" của nhóm nhạc Stray Kids đã vượt qua album nhạc phim (OST) của bộ phim hoạt hình "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop), vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng "Billboard 200".Đây là lần thứ 7 album của nhóm đứng đầu bảng xếp hạng "Billboard 200". Từ năm 2022, Stray Kids đã liên tiếp đưa các album như ODDINARY, MAXIDENT, ATE, 合·HOP và mới nhất là KARMA lên ngôi quán quân bảng xếp hạng "Billboard 200".Với thành tích này, Stray Kids đã vượt qua nhóm nhạc nam Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), từng 6 lần giành được vị trí thứ nhất, để trở thành nhóm nhạc K-pop có nhiều album đứng đầu bảng xếp hạng "Billboard 200" nhất.Đặc biệt, việc cả 7 album đầu tiên của Stray Kids kể từ ODDINARY đều chiếm được vị trí số 1 trong bảng xếp hạng này là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử của Billboard. Tạp chí này nhấn mạnh Stray Kids là nhóm nhạc duy nhất đạt được chuỗi thành tích như vậy.KARMA là album chính được phát hành sau hai năm hai tháng của nhóm nhạc Stray Kids, gồm 11 ca khúc trong đó có bài hát chủ đề là "Ceremony". Trong khi đó, album OST "K-pop Demon Hunters" tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai trong tuần thứ 5 liên tiếp, nâng tổng số tuần giữ hạng nhì lên thành 6 tuần.