Photo : YONHAP News

Bộ phim "No Other Choice" (tạm dịch "Không còn lựa chọn nào khác") của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, vừa ra mắt tại Liên hoan phim Venice (Ý) lần thứ 82, đã nhận được hàng loạt lời khen ngợi nồng nhiệt từ các hãng truyền thông lớn của Mỹ và Anh.Theo trang web chuyên đánh giá về phim điện ảnh và truyền hình Rotten Tomatoes (Mỹ), tính đến trưa ngày 31/8 (giờ địa phương), "No Other Choice" đã nhận được 17 bài đánh giá từ giới truyền thông, tất cả đều chấm điểm tuyệt đối 100 điểm.Đáng chú ý, Đài BBC (Anh) nhận định tác phẩm mới này của đạo diễn Park Chan-wook thể hiện giá trị nghệ thuật xuất sắc ngang tầm với "Ký sinh trùng" (Parasite), bộ phim đoạt giải Oscar của đạo diễn Bong Joon-ho, đồng thời chấm mức cao nhất với 5/5 sao.BBC còn giới thiệu đạo diễn Park Chan-wook, người đứng sau các tác phẩm "Oldboy" và "Cô hầu gái" (The Handmaiden), đã giới thiệu tại Venice một bộ phim hài về bất ổn kinh tế, vừa u ám vừa châm biếm hóm hỉnh, đồng thời dự đoán tác phẩm này có thể trở thành một hiện tượng toàn cầu.Tạp chí giải trí Variety (Mỹ) cũng đăng bài bình luận với tiêu đề “Hài kịch giết người rực rỡ của Park Chan-wook là một tác phẩm đẳng cấp về sự hỗn loạn có kiểm soát. Variety đánh giá đạo diễn người Hàn Quốc đã một lần nữa tỏa sáng tại hạng mục tranh giải Venice bằng bộ phim hài đen đầy phấn khích, châm biếm sự cuồng loạn của nạn sa thải. Variety còn nhấn mạnh tác phẩm mới nhất này là minh chứng rõ ràng cho thấy Park Chan-wook có thể là một trong những đạo diễn "duyên dáng" bậc nhất đương đại.Trang Screen Daily bình luận bộ phim này cực kỳ giải trí, nhưng đồng thời cũng là sự khai thác đầy day dứt về nỗi tuyệt vọng của những người thất nghiệp dài hạn và sự tàn nhẫn không cần thiết trong thế giới doanh nghiệp. Khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng lấn át thị trường lao động, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể trở thành "Yoo Man-soo", nhân vật chính trong phim.100 điểm mà tác phẩm mới của đạo diễn Park nhận được trên Rotten Tomatoes còn vượt qua mức 99 điểm của "Ký sinh trùng". Tại Mỹ, nhiều ý kiến cho rằng bộ phim không chỉ có cơ hội lớn để giành giải tại Liên hoan phim Venice năm nay, mà còn là ứng viên nặng ký cho giải Oscar vào năm tới.