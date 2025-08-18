Bắc Triều Tiên ca ngợi tinh thần cảm tử của các binh sĩ trong chiến tranh Ukraine

Photo : YONHAP News

Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên (KCTV) tối ngày 31/8 đã phát sóng phim tư liệu ghi lại cảnh binh sĩ nước này tham chiến trong chiến tranh Ukraine.KCTV tường thuật rằng đã có hàng loạt chiến sĩ trẻ bị thương đã lựa chọn tự sát thay vì đầu hàng quân địch ngay trước khi bị bắt, hoặc để không trở thành gánh nặng cho đồng đội, ca ngợi đó là tinh thần hy sinh anh dũng. Trong đoạn phim tư liệu đã liệt kê hàng trăm cái tên kèm theo dòng chữ "Một tuổi trẻ đã hiến dâng như thế không phải là sự kết thúc của một kiếp sống quý giá, mà là sự khởi đầu của cuộc sống vĩnh hằng rực rỡ.”Trong một bức thư được Đài truyền hình miền Bắc công bố, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cầu nguyện cho linh hồn những sĩ quan, binh sĩ đã hy sinh anh dũng để trung thành với mệnh lệnh của Tổ quốc nơi đất khách nghìn dặm. Ông Kim đồng thời chỉ đạo thu gom thi hài của họ thật cẩn trọng, và nhất định phải đưa về Tổ quốc sau khi chiến thắng.Trong video có cảnh các binh sĩ Bắc Triều Tiên di chuyển sang Nga bằng các chuyến bay đêm. KCTV cho biết các binh sĩ nước này lên đường chiến đấu nơi đất khách mà không có cơ hội nói lời tiễn biệt với gia đình. Thậm chí người thân cũng hầu như không hề biết về việc họ ra trận. Điều này cho thấy miền Bắc đã cử quân sang Nga trong bí mật.Chủ tịch Kim Jong-un đã quyết định cử quân sang hỗ trợ Nga trong chiến tranh Nga-Ukraine vào ngày 28/8 năm ngoái, và chính thức điều quân vào cuối tháng 10 cùng năm. Phải tới ngày 28/4 năm nay, truyền thông miền Bắc mới đưa tin nội bộ về quyết định trên. Đến ngày 30/7 vừa qua, Đài truyền hình trung ương nước này công bố tài liệu có chữ ký của ông Kim Jong-un về kế hoạch điều quân tham gia chiến dịch tấn công giải phóng tỉnh Kursk của Nga, qua đó hé lộ quá trình ra quyết định trước và sau khi điều quân.Ngoài ra, trong tháng 8/2025 miền Bắc đã hai lần tổ chức các sự kiện tưởng niệm quy mô lớn nhằm an ủi thân nhân liệt sĩ, đồng thời gia tăng sức ép đối với Nga về vấn đề bồi thường.