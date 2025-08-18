Nhiều tổ chức quốc tế dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng bằng hoặc cao hơn mức 1,8% năm 2025

Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg của Mỹ ngày 31/8 công bố số liệu dựa trên dự báo từ 41 tổ chức trong và ngoài nước, trong đó dự báo tỷ lệ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Hàn Quốc trong năm 2026 sẽ tăng 1,8%. Chỉ số này cao hơn 0,2% so với mức dự báo 1,6% của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) đưa ra hôm 28/8 và tương đương với mức dự báo của Chính phủ Hàn Quốc.Trong số đó, 8 tổ chức như Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ đưa ra dự báo ở mức 2,2%, JPMorgan Chase của Mỹ là 2,1%, Ngân hàng Standard Chartered Hàn Quốc và Ngân hàng BNP Paribas của Pháp đều đưa ra dự đoán ở mức 2%.Tiếp đến, các tổ chức như ngân hàng Nomura của Nhật Bản, Deutsche Bank của Đức, hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S&P) của Mỹ thì dự báo tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế của Hàn Quốc ở mức 1,9%, cao hơn mức trung bình.Ngược lại, ngân hàng đầu tư toàn cầu Morgan Stanley có trụ sở tại Mỹ đưa ra mức dự đoán là 1,5%, Capital Economics của Anh 1,4%, và tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế Fitch có dự báo thấp nhất ở mức 0,9%. Mặc khác, phần lớn các tổ chức vẫn đưa ra dự báo ngang bằng hoặc cao hơn mức dự báo 1,6% của BOK.Dự báo tỷ lệ tăng trưởng GDP của Hàn Quốc năm 2027 còn cao hơn. Hiện có 19 tổ chức trong và ngoài nước đưa ra dự báo tăng trưởng, với mức tăng trưởng trung bình là 2%, được đánh giá là cao hơn tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng hiện tại của Hàn Quốc.Xét theo quý, nền kinh tế Hàn Quốc đã có sự phục hồi rõ rệt. BOK dự báo tỷ lệ tăng trưởng quý III/2025 của Hàn Quốc sẽ đạt 1,1%, vượt ngưỡng 1% sau một khoảng thời gian dài, nhờ sự phục hồi của tiêu dùng tư nhân và xuất khẩu chíp bán dẫn. Nếu triển vọng này thành hiện thực, Hàn Quốc có thể vươn lên top 5 toàn cầu về tốc độ tăng trưởng quý trong quý III năm nay.Tuy nhiên, nền kinh tế Hàn Quốc vẫn phải đối mặt với những bất ổn, cụ thể việc Mỹ tăng thuế quan có thể ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong cả năm nay và năm tới. Bên cạnh đó, triển vọng phục hồi kinh tế trong lĩnh vực xây dựng cũng được cho là một biến số quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc.